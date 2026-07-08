ΕΙΝΑΠ καταγγελία για το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματά: «Μειώνουν τον αριθμό των γιατρών εφημερίας λόγω… κόστους»

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Σε μια σοβαρή καταγγελία προχωράει η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) που αφορά το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς.».

Αναλυτικά το Δ.Σ της ένωσης των νοσοκομειακών γιατρών καταγγέλλει την στάση του Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου, καθώς και της πλειοψηφίας της Διοίκησης: «που αδικαιολόγητα και αντιδεοντολογικά παρεμβαίνουν σε αμιγώς ιατρικά θέματα ασφαλούς εφημέρευσης.».

Παράλληλα η ένωση προειδοποιεί τη Διοίκηση ότι η διαγραφή ονομάτων γιατρών που εφημέρευσαν τους περασμένους μήνες, από τη σχετική λίστα αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2026 το τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Υπερηχοτομογραφίας – Αξονικής τομογραφίας – Μαγνητικής τομογραφίας) λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας εκτίμησε ότι η ασφαλής εφημεριακή σύνθεση εξασφαλίζεται με αριθμό τριών γιατρών ανά ημέρα εφημερίας, για συγκεκριμένες μέρες του μήνα.

Το πρόγραμμα εφημεριών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμβούλιο και υποβλήθηκε στη Διοίκηση μέσω του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Με δύο μήνες καθυστέρηση εκδόθηκε με υπογραφή του αναπληρωτή Διοικητή κατά πλειοψηφία απόφαση της Διοίκησης που αντιτίθεται στην εφημεριακή σύνθεση προβάλλοντας δικαιολογίες περί «κόστους» (αναφέροντας ποσά ύψους 100 ή 200 ευρώ) : «Αυτονόητα με την απαράδεκτη αυτή απόφαση διαφώνησαν οι ιατροί μέλη της διοίκησης (η αιρετή εκπρόσωπος και η εκπρόσωπος του ΙΣΑ).» εξηγεί η ένωση.

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί την ακύρωση της «απαράδεκτης αυτής απόφασης της Διοίκησης» όπως τη χαρακτηρίζει και επισημαίνει:

«Υπενθυμίζουμε ότι σε άλλα νοσοκομεία όπου υπάρχει υποστελέχωση από γιατρούς ακτινολόγους η Κυβέρνηση και οι Διοικήσεις καθόλου δεν τσιγκουνεύονται να πληρώνουν πολύ μεγαλύτερα ποσά σε ιδιωτικές εταιρείες «εξ’ αποστάσεως διάγνωσης» αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών.».

Επιπλέον τονίζει ότι, όποια τυχόν εκ των υστέρων παρέμβαση σε ήδη εκτελεσμένα και δεδουλευμένα προγράμματα παρελθόντων μηνών και εκ των υστέρων διαγραφή ονομάτων εφημερευόντων γιατρών συνιστά σοβαρό αυτόφωρο ποινικό αδίκημα (πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου)».

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