Μια εξέταση αίματος σώζει χιλιάδες γυναίκες από επώδυνες εξετάσεις για τον καρκίνο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χιλιάδες γυναίκες θα μπορούσαν να αποφύγουν μια επώδυνη εξέταση για υποψία καρκίνου, χάρη σε μια νέα εξέταση αίματος με τεχνητή νοημοσύνη που δοκιμάζεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.
Περίπου 90.000 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ετησίως στην Αγγλία παραπέμπονται από τον γενικό ιατρό τους για εξέταση για πιθανό καρκίνο της μήτρας, επειδή αιμορραγούν πολύ. Σχεδόν 10.000 γυναίκες ετησίως στην Αγγλία διαγιγνώσκονται με την ασθένεια – η οποία είναι επίσης γνωστή ως καρκίνος της μήτρας ή του ενδομητρίου – και 2.700 πεθαίνουν από αυτήν.
Ωστόσο, η εξέταση αίματος PinPoint θα μπορούσε να σώσει μία στις πέντε από αυτές τις γυναίκες – 18.000 ετησίως – από την ανάγκη να υποβληθούν σε μια διαγνωστική διαδικασία που ονομάζεται διακολπικό υπερηχογράφημα, η οποία μετρά το πάχος του βλεννογόνου της μήτρας, κάτι που πολλές βρίσκουν άβολο ή και επώδυνο, σύμφωνα με τον Guardian.
Το να αποφεύγεται να γίνεται αυτή η εξέταση χωρίς λόγο έχει καταστεί ρεαλιστική προοπτική, διότι, αν και το 20% των γυναικών που παραπέμπονται τελικά δεν παρουσιάζουν τη νόσο, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος του NHS για τη διάγνωση καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος, όλες υποβάλλονται σε γυναικολογική εξέταση που περιλαμβάνει υπερηχογράφημα. Εάν οι γιατροί εξακολουθούν να υποψιάζονται καρκίνο, οι γυναίκες ενδέχεται στη συνέχεια να υποβληθούν σε λήψη δείγματος ιστού κατά τη διάρκεια βιοψίας και σε περαιτέρω εξέταση που ονομάζεται υστεροσκόπηση.
Πρόκειται για μία εξέταση αίματος που εισάγεται από πολλά νοσοκομεία του NHS μετά από μια δοκιμή που περιελάμβανε 16.481 ασθενείς. Αυτές οι ασθενείς παραπέμφθηκαν από γενικούς ιατρούς σε 170 ιατρεία στο Γιορκσάιρ για εννέα διαφορετικές μορφές καρκίνου. Όλες υποβλήθηκαν στην εξέταση, συμπεριλαμβανομένων 3.313 γυναικών που παραπέμφθηκαν επειδή η αιμορραγία τους προκάλεσε ανησυχία ότι μπορεί να έχουν καρκίνο της μήτρας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το τεστ είχε ποσοστό ακρίβειας 99% τόσο στην ανίχνευση των γυναικολογικών καρκίνων που εντοπίστηκαν στις 3.313 γυναίκες όσο και στον αποκλεισμό της παρουσίας τους – ένα υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας από τις συμβατικές εξετάσεις. Περίπου μία στις δέκα από τις 90.000 που παραπέμφθηκαν λόγω έντονης αιμορραγίας αποδείχθηκε ότι είχε καρκίνο.
Τα ευρήματα ώθησαν το εκπαιδευτικό ίδρυμα NHS του Mid Yorkshire να ξεκινήσει τη χρήση του τεστ για τους έξι τύπους γυναικολογικού καρκίνου ή καρκίνου του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος. Το NHS trust των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Leeds θα κάνει το ίδιο και για τον γυναικολογικό καρκίνο.
Το τεστ έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία PinPoint Data Science με έδρα το Λιντς, η οποία ειδικεύεται στην στατιστική ανάλυση ιατρικών δεδομένων. Χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να αναλύσει εάν κάποιος διατρέχει χαμηλό, αυξημένο ή υψηλό κίνδυνο καρκίνου, με βάση την ανάλυση 30 αιματολογικών δεικτών.
Ο καθηγητής Σον Ντάφι, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της εταιρείας και πρώην διευθυντής του NHS Αγγλίας για τον καρκίνο, δήλωσε ότι η ακρίβεια του 99% του τεστ για τον καρκίνο της μήτρας «είναι αξιοσημείωτη με βάση οποιαδήποτε κλινικά πρότυπα. Αλλά εξίσου, η αξία του έγκειται στον ασφαλή αποκλεισμό γυναικών πολύ χαμηλού κινδύνου. Αυτό έχει τη δυνατότητα να γλιτώσει χιλιάδες ασθενείς από επώδυνες επεμβατικές διαδικασίες που δεν χρειάζονται.».
Η Τρέισι Τζάκσον, γυναικολόγος σύμβουλος και επικεφαλής μονάδας καρκίνου στο Leeds trust, δήλωσε ότι οι γυναίκες που παραπέμπονται από γενικούς ιατρούς υποβάλλονται σε διακολπικό υπερηχογράφημα και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, σε υστεροσκόπηση. Πρόσθεσε: «Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες που βλέπουμε δεν έχουν καρκίνο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εξετάσεις μπορεί να είναι άβολες και, για ορισμένες, οδυνηρές. Το τεστ Pinpoint μας δίνει έναν τρόπο να διαχωρίζουμε τις γυναίκες με πιο έξυπνο τρόπο. Εάν μπορούμε με βεβαιότητα να αποκλείσουμε τις γυναίκες χαμηλού κινδύνου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, μειώνουμε τις περιττές επεμβατικές διαδικασίες και συντομεύουμε τις λίστες αναμονής μας», είπε.
Αυτό σημαίνει, συμφώνα με τους ειδικούς, ότι «οι γυναίκες που έχουν καρκίνο μπορούν να εξεταστούν, να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν νωρίτερα, κάτι που ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούμε».
Διαβάστε επίσης
Νέα μελέτη: Βλαστοκύτταρα «φρενάρουν» θανατηφόρο αυτοάνοσο νόσημα για 15 χρόνια
Τραυματισμοί στον ώμο από καλοκαιρινές δραστηριότητες: Πώς να τους αποφύγουμε
Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.