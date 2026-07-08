Μια εξέταση αίματος σώζει χιλιάδες γυναίκες από επώδυνες εξετάσεις για τον καρκίνο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Χιλιάδες γυναίκες θα μπορούσαν να αποφύγουν μια επώδυνη εξέταση για υποψία καρκίνου, χάρη σε μια νέα εξέταση αίματος με τεχνητή νοημοσύνη που δοκιμάζεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.

Περίπου 90.000 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ετησίως στην Αγγλία παραπέμπονται από τον γενικό ιατρό τους για εξέταση για πιθανό καρκίνο της μήτρας, επειδή αιμορραγούν πολύ. Σχεδόν 10.000 γυναίκες ετησίως στην Αγγλία διαγιγνώσκονται με την ασθένεια – η οποία είναι επίσης γνωστή ως καρκίνος της μήτρας ή του ενδομητρίου – και 2.700 πεθαίνουν από αυτήν.

Ωστόσο, η εξέταση αίματος PinPoint θα μπορούσε να σώσει μία στις πέντε από αυτές τις γυναίκες – 18.000 ετησίως – από την ανάγκη να υποβληθούν σε μια διαγνωστική διαδικασία που ονομάζεται διακολπικό υπερηχογράφημα, η οποία μετρά το πάχος του βλεννογόνου της μήτρας, κάτι που πολλές βρίσκουν άβολο ή και επώδυνο, σύμφωνα με τον Guardian.

Το να αποφεύγεται να γίνεται αυτή η εξέταση χωρίς λόγο έχει καταστεί ρεαλιστική προοπτική, διότι, αν και το 20% των γυναικών που παραπέμπονται τελικά δεν παρουσιάζουν τη νόσο, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος του NHS για τη διάγνωση καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος, όλες υποβάλλονται σε γυναικολογική εξέταση που περιλαμβάνει υπερηχογράφημα. Εάν οι γιατροί εξακολουθούν να υποψιάζονται καρκίνο, οι γυναίκες ενδέχεται στη συνέχεια να υποβληθούν σε λήψη δείγματος ιστού κατά τη διάρκεια βιοψίας και σε περαιτέρω εξέταση που ονομάζεται υστεροσκόπηση.

Το τεστ

Πρόκειται για μία εξέταση αίματος που εισάγεται από πολλά νοσοκομεία του NHS μετά από μια δοκιμή που περιελάμβανε 16.481 ασθενείς. Αυτές οι ασθενείς παραπέμφθηκαν από γενικούς ιατρούς σε 170 ιατρεία στο Γιορκσάιρ για εννέα διαφορετικές μορφές καρκίνου. Όλες υποβλήθηκαν στην εξέταση, συμπεριλαμβανομένων 3.313 γυναικών που παραπέμφθηκαν επειδή η αιμορραγία τους προκάλεσε ανησυχία ότι μπορεί να έχουν καρκίνο της μήτρας.

Τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το τεστ είχε ποσοστό ακρίβειας 99% τόσο στην ανίχνευση των γυναικολογικών καρκίνων που εντοπίστηκαν στις 3.313 γυναίκες όσο και στον αποκλεισμό της παρουσίας τους – ένα υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας από τις συμβατικές εξετάσεις. Περίπου μία στις δέκα από τις 90.000 που παραπέμφθηκαν λόγω έντονης αιμορραγίας αποδείχθηκε ότι είχε καρκίνο.

Τα ευρήματα ώθησαν το εκπαιδευτικό ίδρυμα NHS του Mid Yorkshire να ξεκινήσει τη χρήση του τεστ για τους έξι τύπους γυναικολογικού καρκίνου ή καρκίνου του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος. Το NHS trust των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Leeds θα κάνει το ίδιο και για τον γυναικολογικό καρκίνο.

Το τεστ έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία PinPoint Data Science με έδρα το Λιντς, η οποία ειδικεύεται στην στατιστική ανάλυση ιατρικών δεδομένων. Χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να αναλύσει εάν κάποιος διατρέχει χαμηλό, αυξημένο ή υψηλό κίνδυνο καρκίνου, με βάση την ανάλυση 30 αιματολογικών δεικτών.

Ο καθηγητής Σον Ντάφι, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της εταιρείας και πρώην διευθυντής του NHS Αγγλίας για τον καρκίνο, δήλωσε ότι η ακρίβεια του 99% του τεστ για τον καρκίνο της μήτρας «είναι αξιοσημείωτη με βάση οποιαδήποτε κλινικά πρότυπα. Αλλά εξίσου, η αξία του έγκειται στον ασφαλή αποκλεισμό γυναικών πολύ χαμηλού κινδύνου. Αυτό έχει τη δυνατότητα να γλιτώσει χιλιάδες ασθενείς από επώδυνες επεμβατικές διαδικασίες που δεν χρειάζονται.».

Η Τρέισι Τζάκσον, γυναικολόγος σύμβουλος και επικεφαλής μονάδας καρκίνου στο Leeds trust, δήλωσε ότι οι γυναίκες που παραπέμπονται από γενικούς ιατρούς υποβάλλονται σε διακολπικό υπερηχογράφημα και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, σε υστεροσκόπηση. Πρόσθεσε: «Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες που βλέπουμε δεν έχουν καρκίνο και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εξετάσεις μπορεί να είναι άβολες και, για ορισμένες, οδυνηρές. Το τεστ Pinpoint μας δίνει έναν τρόπο να διαχωρίζουμε τις γυναίκες με πιο έξυπνο τρόπο. Εάν μπορούμε με βεβαιότητα να αποκλείσουμε τις γυναίκες χαμηλού κινδύνου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, μειώνουμε τις περιττές επεμβατικές διαδικασίες και συντομεύουμε τις λίστες αναμονής μας», είπε.

Αυτό σημαίνει, συμφώνα με τους ειδικούς, ότι «οι γυναίκες που έχουν καρκίνο μπορούν να εξεταστούν, να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν νωρίτερα, κάτι που ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούμε».

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