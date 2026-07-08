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08.07.2026 09:58

Νέα μελέτη: Βλαστοκύτταρα «φρενάρουν» θανατηφόρο αυτοάνοσο νόσημα για 15 χρόνια

08.07.2026 09:58
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Δύο ασθενείς με μια δυνητικά θανατηφόρα αυτοάνοση πάθηση υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα και ζουν χωρίς συμπτώματα τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόκειται για μια ανέλπιστη επιτυχία που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες κλινικές δοκιμές, καθώς για πρώτη φορά καταγράφεται αυτή η περίπτωση. Οι περιπτώσεις των δύο ασθενών παρουσιάζονται στην επιθεώρηση Med.

Οι δύο ασθενείς –ένας άνδρας και μια γυναίκα- έπασχαν από οπτική νευρομυελίτιδα, μια πάθηση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα τα οποία με τη σειρά τους επιτίθενται στον νωτιαίο μυελό και το οπτικό νεύρο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο.

Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με επεισόδια που διαρκούν μέρες ή μήνες και περιλαμβάνουν πόνο στα μάτια, απώλεια όρασης, εμετούς και παράλυση των άκρων. Η γνωστή φαρμακευτική θεραπεία που συνήθως περιορίζει τα επεισόδια, δεν έδωσε αποτέλεσμα σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, τα οποία απομονώθηκαν από το αίμα συμβατών δοτών.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ίαση, από την άλλη όμως αυτή η θεραπευτική αντιμετώπιση, αντιμετώπισε τα προβλήματα που είχε προκαλέσει η ασθένεια» σχολίασε στο περιοδικό Nature ο Τζιάο Τζιάο Λι του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σίδνεϊ.

Η μέθοδος

Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση της δρεπανοκυτταρικής και της μεσογειακής αναιμίας και ορισμένων καρκίνων, αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται στην οπτική νευρομυελίτιδα.

Πριν από τη μεταμόσχευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλε» του Μιλάνου, οι δύο ασθενείς έλαβαν φάρμακα που καταστρέφουν τα Β κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία παράγουν τα αντισώματα που επιτίθενται στο οπτικό νεύρο και τον νωτιαίο μυελό.

Μετά τη μεταμόσχευση, έλαβαν ένα κοκτέιλ αντισωμάτων και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για να εμποδίσουν επιθέσεις των μεταμοσχευμένων κυττάρων σε υγιείς ιστούς του λήπτη.

Ο άνδρας έλαβε πρώτος τα βλαστοκύτταρα το 2009 και βελτιώθηκε αρκετά για να επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή και να αποκτήσει αργότερα δύο παιδιά. Η γυναίκα υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση το 2010 και σταμάτησε να λαμβάνει φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

«Το νέο ανοσοποιητικό τους σύστημα των δυο ασθενών, παρέμεινε σταθερό και εμφάνισε χαρακτηριστικά συμβατά με βελτιωμένη ανοσολογική ρύθμιση. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η αντικατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου και πιθανώς θεραπεία, αν και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και τον εντοπισμό κατάλληλων υποψηφίων.» όπως αναφέρει η μέλετη

Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί ότι και οι δύο εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Σήμερα οι ερευνητές σχεδιάζουν μια νέα κλινική μελέτη στην οποία οι δυνητικοί κίνδυνοι θα σταθμίζονται έναντι του πιθανού οφέλους ως προς τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής.

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