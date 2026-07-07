Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος: Μια πράξη αλληλεγγύης πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να προσφέρουν αίμα, ενισχύοντας τα αποθέματα ενόψει του δυσκολότερου μήνα του χρόνου, που είναι ο Αύγουστος. Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν υψηλές, καθώς η συλλογή μειώνεται λόγω αδειών και αυξημένης μετακίνησης.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 13 και 14 Ιουλίου 2026, από 14:00 έως 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος.

Το μήνυμα της φετινής καμπάνιας είναι άμεσο και ανθρώπινο: «Πριν τις διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού. Ένα ραντεβού με τη ζωή.».

Μεγάλες οι ανάγκες για αίμα το Καλοκαίρι

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Καθημερινά, ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπείες, έκτακτα χειρουργεία, τροχαία ατυχήματα και πολυμεταγγιζόμενοι συμπολίτες μας εξαρτώνται από την επάρκεια αίματος. Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών, καθώς οι πολίτες βρίσκονται σε άδεια ή ταξιδεύουν.

Η εθελοντική αιμοδοσία πριν τις διακοπές αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης που:

• Δεν κοστίζει τίποτα αλλά έχει ανεκτίμητη αξία.

• Χαρίζει ζωή πριν χαρίσουμε χρόνο στον εαυτό μας.

• Προσφέρεται ανώνυμα αλλά αγγίζει καρδιές.

• Απαιτεί μόλις δέκα λεπτά και 450 ml αίματος.

Πώς κλείνει κανείς ραντεβού για αιμοδοσία



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού:

• τηλεφωνικά στο 2132146716 (καθημερινές 8.30–14.00) και 2135697986 (καθημερινές 9.00–20.00) έως τις 10 Ιουλίου

• μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΕΚΕΑ Δίνουμε αίμα για κινητά

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι αιμοδότες

Για να συμμετάσχει κάποιος στην αιμοδοσία χρειάζεται:

• να είναι ηλικίας 18–65 ετών,

• να έχει καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία,

• να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες,

• να ενημερώσει τον γιατρό της αιμοδοσίας για τυχόν ασθένειες ή φάρμακα,

• εάν έχει κάνει τατουάζ, να έχουν περάσει τέσσερις μήνες.

Η εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος αποτελεί μια πράξη κοινωνικής ευθύνης που προηγείται όλων των καλοκαιρινών ετοιμασιών. Σε μια περίοδο όπου η προσφορά μειώνεται αλλά οι ανάγκες παραμένουν υψηλές, η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική για την ασφάλεια και την υγεία όσων εξαρτώνται από το αίμα. Το ΕΚΕΑ καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν λίγα λεπτά πριν τις διακοπές τους, προσφέροντας κάτι που δεν αντικαθίσταται: ζωή.

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