Ποια όσπρια μειώνουν χοληστερόλη και φλεγμονή – Ένα φλιτζάνι την ημέρα αρκεί

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η καθημερινή κατανάλωση ενός φλιτζανιού οσπρίων, όπως ρεβίθια ή μαύρα φασόλια, μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα οφέλη για την καρδιά και τον μεταβολισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ιλινόις.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής, και δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των φασολιών στην καθημερινή διατροφή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας απλός, οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών.

Βελτίωση δεικτών σε άτομα με προδιαβήτη

Η μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων περιέλαβε 72 ενήλικες με προδιαβήτη, μια κατάσταση που συχνά συνοδεύεται από διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων και χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού -παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: μία κατανάλωνε καθημερινά ένα φλιτζάνι ρεβίθια, η δεύτερη μαύρα φασόλια, και η τρίτη -που χρησίμευε ως ομάδα ελέγχου- ρύζι.

Η ομάδα που κατανάλωνε ρεβίθια παρουσίασε σημαντική μείωση στα επίπεδα ολικής χοληστερόλης , από 200,4 mg/dL κατά μέσο όρο σε 185,8 mg/dL στο τέλος των 12 εβδομάδων.

παρουσίασε σημαντική , από 200,4 mg/dL κατά μέσο όρο σε 185,8 mg/dL στο τέλος των 12 εβδομάδων. Η ομάδα των μαύρων φασολιών εμφάνισε σημαντική μείωση στα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 (IL-6), μιας κυτταροκίνης που αποτελεί βασικό δείκτη φλεγμονής. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα μειώθηκαν από 2,57 σε 1,88 pg/mL κατά μέσο όρο.

εμφάνισε σημαντική μείωση (IL-6), μιας κυτταροκίνης που αποτελεί βασικό δείκτη φλεγμονής. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα μειώθηκαν από 2,57 σε 1,88 pg/mL κατά μέσο όρο. Δεν καταγράφηκαν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή στην ανοχή στη γλυκόζη, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα φασόλια δρουν κυρίως στα λιπίδια και στη φλεγμονή -δύο κρίσιμους δείκτες για την καρδιομεταβολική υγεία.

Οφέλη για όλους -όχι μόνο για άτομα με προδιαβήτη

«Η μελέτη μας ανέδειξε τα οφέλη από την κατανάλωση φασολιών σε ενήλικες με προδιαβήτη αλλά είναι μια εξαιρετική επιλογή για όλους. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτικές πρωτεΐνες και βιοδραστικές ενώσεις που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τη σύσταση και λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος», δήλωσε η Morganne Smith, υποψήφια διδάκτωρ του ινστιτούτου.

«Τα ευρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των διατροφικών οδηγιών, των κλινικών ιατρών ή των προγραμμάτων δημόσιας υγείας που επικεντρώνονται στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη».

Στην επόμενη φάση, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Δρ. Indika Edirisinghe και την Δρ. Britt Burton-Freeman από το ίδιο ινστιτούτο, θα εξετάσει πώς η κατανάλωση των συγκεκριμένων οσπρίων επηρεάζει την υγεία του εντέρου, για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ του μικροβιώματος και της μεταβολικής υγείας.

Πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή διατροφή μας

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αντικατάσταση λιγότερο υγιεινών επιλογών με φασόλια – κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα ή κατεψυγμένα- είναι ένα καλό πρώτο βήμα για όποιον θέλει να τα εντάξει στη διατροφή του.

Ωστόσο, συνιστούν προσοχή στα πρόσθετα συστατικά, όπως το αλάτι ή η ζάχαρη, ανάλογα με το προϊόν.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενσωματώσετε τα φασόλια στη διατροφή σας ως έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη συνολική υγεία και να μειώσετε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών», πρότεινε η Smith.

«Μπορείτε να τα αναμείξετε για να προσθέσετε λίγο πάχος σε μια βάση σούπας, να τα προσθέσετε ως γαρνιτούρα για σαλάτα ή να τα συνδυάσετε με άλλους σπόρους όπως το ρύζι ή η κινόα».

Πηγή: ygeiamou

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