Οδηγός επιβίωσης για τους ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια – Χρήσιμες συμβουλές για τη ζέστη και τον καύσωνα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα είναι άβολη. Για τον ασθενή με διάμεση πνευμονοπάθεια, μπορεί να αποτελέσει ιατρικό κίνδυνο καθώς είναι ευάλωτος κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης.

Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα, τα άτομα με διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD) θα χρειαστούν καλύτερη προστασία από το Καλοκαίρι και τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία τους που συνεπάγεται η αύξηση της θερμοκρασίας.

Η ILD είναι ένας γενικός όρος για περισσότερες από 200 πνευμονικές παθήσεις. Αυτές οι παθήσεις προκαλούν φλεγμονή, την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού σε τραυματισμό ή ερεθισμό, και ίνωση, που σημαίνει τη δημιουργία ουλών στους πνεύμονες (ουλοποίηση).

Καθώς συσσωρεύεται ουλώδης ιστός, οι πνεύμονες γίνονται πιο άκαμπτοι και λιγότερο ικανοί να μεταφέρουν οξυγόνο στην κυκλοφορία του αίματος, καθιστώντας την αναπνοή πιο δύσκολη.

Πολλές ILD, ιδιαίτερα η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) – μια μορφή ουλής των πνευμόνων που αναπτύσσεται χωρίς σαφή γνωστή αιτία – επηρεάζουν άτομα άνω των 65 ετών. Οι ηλικιωμένοι με ILD συχνά ζουν και με άλλες μακροχρόνιες παθήσεις, όπως:

καρδιακές παθήσεις

διαβήτη

υψηλή αρτηριακή πίεση

χρόνια νεφρική νόσο

Αυτές μπορούν να μειώσουν την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίζει το στρες που προκαλείται από την υπερβολική ζέστη. Ο ζεστός καιρός αναγκάζει το σώμα να εργαστεί σκληρότερα για να παραμείνει δροσερό. Η καρδιά αντλεί περισσότερο αίμα προς το δέρμα, η αναπνοή μπορεί να γίνει πιο δύσκολη και η ζήτηση οξυγόνου μπορεί να αυξηθεί. Για τα άτομα με διάμεση πνευμονική νόσο, των οποίων οι πνεύμονες ήδη δυσκολεύονται να παρέχουν αρκετό οξυγόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της δύσπνοιας, κόπωσης και μειωμένης ανοχής στην άσκηση.

Η αφυδάτωση, η οποία είναι συχνή κατά τη διάρκεια των καυσώνων, μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, ζάλη ή χαμηλή αρτηριακή πίεση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φάρμακα όπως διουρητικά, τα οποία βοηθούν το σώμα να απαλλαγεί από την περίσσεια υγρών.

Τα κύματα καύσωνα μπορούν επίσης να προκαλέσουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα υψηλότερα επίπεδα όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, ενός επιβλαβούς ατμοσφαιρικού ρύπου που σχηματίζεται όταν το ηλιακό φως αντιδρά με τις εκπομπές από τα οχήματα και τη βιομηχανία, μπορούν να ερεθίσουν τους πνεύμονες. Ο καπνός από πυρκαγιές και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια, που σημαίνει μικροσκοπικά κομμάτια ρύπανσης στον αέρα, μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τα αναπνευστικά συμπτώματα.

Μείωση κινδύνου

Υπάρχουν πρακτικά βήματα που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους. Τα άτομα με ILD θα πρέπει να ελέγχουν τις τοπικές μετεωρολογικές προβλέψεις και τις ειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης κατά τη διάρκεια του ζεστού καιρού.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει να καταρτιστεί ένα απλό σχέδιο:

με ποιον να επικοινωνήσουν εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν,

πού να πάνε εάν το σπίτι γίνει πολύ ζεστό,

τι να κάνουν κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος εάν χρησιμοποιούν εξοπλισμό οξυγόνου

πώς να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Κατά τη διάρκεια υπερβολικής ζέστης, τα άτομα με ILD θα πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής ώρας της ημέρας. Για τα άτομα με μέτρια έως σοβαρή ILD, η κόπωση είναι συχνά ήδη ένας περιοριστικός παράγοντας.

Οι βασικές δραστηριότητες είναι καλύτερο να προγραμματίζονται για νωρίς το πρωί ή το βράδυ, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Η διατήρηση της δροσιάς στους εσωτερικούς χώρους και της ενυδάτωσης με πολλά υγρά κατά την διάρκεια της ημέρας, είναι ένα άλλο σημαντικό μέτρο.

Όσοι χρησιμοποιούν οξυγόνο στο σπίτι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν επαρκή παροχή.

Οι ασθενείς που ζουν μόνοι τους, καλό είναι να έχουν την υποστήριξη από μέλη της οικογένειας, γείτονες και φροντιστές καθίσταται σημαντική κατά τη διάρκεια των καυσώνων. Ένα απλό τηλεφώνημα ή επίσκεψη για να ελέγξετε ότι κάποιος παραμένει δροσερός, πίνει αρκετά υγρά και αντιμετωπίζει τα συμπτώματα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Πηγή: theconversation.com

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