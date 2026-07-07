Οδηγός επιβίωσης για τους ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια – Χρήσιμες συμβουλές για τη ζέστη και τον καύσωνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα είναι άβολη. Για τον ασθενή με διάμεση πνευμονοπάθεια, μπορεί να αποτελέσει ιατρικό κίνδυνο καθώς είναι ευάλωτος κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης.
Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα, τα άτομα με διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD) θα χρειαστούν καλύτερη προστασία από το Καλοκαίρι και τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία τους που συνεπάγεται η αύξηση της θερμοκρασίας.
Η ILD είναι ένας γενικός όρος για περισσότερες από 200 πνευμονικές παθήσεις. Αυτές οι παθήσεις προκαλούν φλεγμονή, την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού σε τραυματισμό ή ερεθισμό, και ίνωση, που σημαίνει τη δημιουργία ουλών στους πνεύμονες (ουλοποίηση).
Καθώς συσσωρεύεται ουλώδης ιστός, οι πνεύμονες γίνονται πιο άκαμπτοι και λιγότερο ικανοί να μεταφέρουν οξυγόνο στην κυκλοφορία του αίματος, καθιστώντας την αναπνοή πιο δύσκολη.
Πολλές ILD, ιδιαίτερα η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) – μια μορφή ουλής των πνευμόνων που αναπτύσσεται χωρίς σαφή γνωστή αιτία – επηρεάζουν άτομα άνω των 65 ετών. Οι ηλικιωμένοι με ILD συχνά ζουν και με άλλες μακροχρόνιες παθήσεις, όπως:
Αυτές μπορούν να μειώσουν την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίζει το στρες που προκαλείται από την υπερβολική ζέστη. Ο ζεστός καιρός αναγκάζει το σώμα να εργαστεί σκληρότερα για να παραμείνει δροσερό. Η καρδιά αντλεί περισσότερο αίμα προς το δέρμα, η αναπνοή μπορεί να γίνει πιο δύσκολη και η ζήτηση οξυγόνου μπορεί να αυξηθεί. Για τα άτομα με διάμεση πνευμονική νόσο, των οποίων οι πνεύμονες ήδη δυσκολεύονται να παρέχουν αρκετό οξυγόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της δύσπνοιας, κόπωσης και μειωμένης ανοχής στην άσκηση.
Η αφυδάτωση, η οποία είναι συχνή κατά τη διάρκεια των καυσώνων, μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, ζάλη ή χαμηλή αρτηριακή πίεση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φάρμακα όπως διουρητικά, τα οποία βοηθούν το σώμα να απαλλαγεί από την περίσσεια υγρών.
Τα κύματα καύσωνα μπορούν επίσης να προκαλέσουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα υψηλότερα επίπεδα όζοντος στο επίπεδο του εδάφους, ενός επιβλαβούς ατμοσφαιρικού ρύπου που σχηματίζεται όταν το ηλιακό φως αντιδρά με τις εκπομπές από τα οχήματα και τη βιομηχανία, μπορούν να ερεθίσουν τους πνεύμονες. Ο καπνός από πυρκαγιές και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια, που σημαίνει μικροσκοπικά κομμάτια ρύπανσης στον αέρα, μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τα αναπνευστικά συμπτώματα.
Υπάρχουν πρακτικά βήματα που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους. Τα άτομα με ILD θα πρέπει να ελέγχουν τις τοπικές μετεωρολογικές προβλέψεις και τις ειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης κατά τη διάρκεια του ζεστού καιρού.
Μπορεί επίσης να βοηθήσει να καταρτιστεί ένα απλό σχέδιο:
Κατά τη διάρκεια υπερβολικής ζέστης, τα άτομα με ILD θα πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής ώρας της ημέρας. Για τα άτομα με μέτρια έως σοβαρή ILD, η κόπωση είναι συχνά ήδη ένας περιοριστικός παράγοντας.
Οι βασικές δραστηριότητες είναι καλύτερο να προγραμματίζονται για νωρίς το πρωί ή το βράδυ, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
Η διατήρηση της δροσιάς στους εσωτερικούς χώρους και της ενυδάτωσης με πολλά υγρά κατά την διάρκεια της ημέρας, είναι ένα άλλο σημαντικό μέτρο.
Όσοι χρησιμοποιούν οξυγόνο στο σπίτι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν επαρκή παροχή.
Οι ασθενείς που ζουν μόνοι τους, καλό είναι να έχουν την υποστήριξη από μέλη της οικογένειας, γείτονες και φροντιστές καθίσταται σημαντική κατά τη διάρκεια των καυσώνων. Ένα απλό τηλεφώνημα ή επίσκεψη για να ελέγξετε ότι κάποιος παραμένει δροσερός, πίνει αρκετά υγρά και αντιμετωπίζει τα συμπτώματα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.
Πηγή: theconversation.com
Διαβάστε επίσης:
ECDC: Καλοκαιρινές διακοπές με ασφάλεια- Οι κίνδυνοι που καιροφυλαχτούν και τα μέτρα
ΕΣΑ.με.Α : Προτάσεις για κίνητρα και διευκολύνσεις για τη στέγαση ατόμων με αναπηρία
Αόρατοι νάρθηκες στην οδοντιατρική: Η σύγχρονη λύση σε ένα συχνό πρόβλημα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.