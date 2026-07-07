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07.07.2026 11:48

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου -και όλος ο κόσμος- τρολάρουν τον… Τραμπ με τον δικό του χορό μετά την 4αρα (video)

07.07.2026 11:48
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Οι παίκτες της Εθνικής Βελγίου αφού… απάντησαν εντός αγωνιστικού χώρου στις ΗΠΑ και το σκάνδαλο με την υπόθεση Μπαλογκάν, τρόλαραν και τον Τραμπ.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου για να παίξει ο σημαντικότερος παίκτης της Εθνικής ομάδας κόντρα στο Βέλγιο, όχι μόνο δεν απέφερε κάτι, αλλά στιγματίστηκε η ομάδα, έφαγε 4 γκολ και ολοκλήρωσε την παρουσία της στην διοργάνωση.

Οι παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» όμως δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Οταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο και άρχισαν να χορεύουν κουνώντας τα χέρια τους μπρος και πίσω όπως ακριβώς κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος κάθε ομιλίας του, όταν ακούγεται το «YMCA», δήθεν χορεύοντας. 

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