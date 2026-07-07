Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου -και όλος ο κόσμος- τρολάρουν τον… Τραμπ με τον δικό του χορό μετά την 4αρα (video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι παίκτες της Εθνικής Βελγίου αφού… απάντησαν εντός αγωνιστικού χώρου στις ΗΠΑ και το σκάνδαλο με την υπόθεση Μπαλογκάν, τρόλαραν και τον Τραμπ.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου για να παίξει ο σημαντικότερος παίκτης της Εθνικής ομάδας κόντρα στο Βέλγιο, όχι μόνο δεν απέφερε κάτι, αλλά στιγματίστηκε η ομάδα, έφαγε 4 γκολ και ολοκλήρωσε την παρουσία της στην διοργάνωση.

Οι παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» όμως δεν άφησαν τίποτα να πέσει κάτω. Οταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο και άρχισαν να χορεύουν κουνώντας τα χέρια τους μπρος και πίσω όπως ακριβώς κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος κάθε ομιλίας του, όταν ακούγεται το «YMCA», δήθεν χορεύοντας.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L July 7, 2026

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