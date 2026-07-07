Μουντιάλ 2026: Τρελά πράγματα – Η Παραγουανή πολιτικός που έβρισε ρατσιστικά τον Εμπαπέ, τώρα τον… απειλεί με μηνύσεις!

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Εκτός ελέγχου βαίνει η κόντρα Παραγουανής πολιτικού με τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.
Η Σελέστε Αμαρίγια, γερουσιαστής με το Αυθεντικό Ριζοσπαστικό Φιλελεύθερο Κόμμα, μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία στο Μουντιάλ – και την κριτική που δέχθηκε η νοτιοαμερικανική ομάδα για τον «βρώμικο» τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους Γάλλους και ειδικά τον Εμπαπέ – επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον αρχηγό των Bleus, γράφοντας ότι «αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ. Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος».
Ο Εμπαπέ απάντησε σκληρά, λέγοντας: «Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια του αξιώματός σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έχει γεμίσει με ιδρώτα, πάθος και τιμή όλη τη διοργάνωση. Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των παικτών σας σε αυτό το Μουντιάλ, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που προσβάλλει τη χώρα της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».
Σημειώνεται ότι ακόμα και η κυβέρνηση της Παραγουάης καταδίκασε τη ρατσιστική επίθεση της Αμαρίγια, ωστόσο, φαίνεται ότι η γερουσιαστής έχει πάρει απόφαση να συνεχίσει το beef της με το λαμπρότερο αστέρι της Γαλλίας, καθώς με ανοιχτή επιστολή της πλέον κατηγορεί τον Εμπαπέ για… έμφυλη βία, γράφοντας ότι «είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου. Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία».
https://t.co/w5e3apJ968 pic.twitter.com/xOqmRlwcio— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 7, 2026
«Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε εσένα και σε μένα. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα εναντίον της Γαλλίας. Αντίθετα, είμαι φίλη της. Φοίτησα σε γαλλικό σχολείο από τα 2 μου έως τα 17 μου χρόνια και ολοκλήρωσα εκεί τις σπουδές μου. Είμαι αυτό που είμαι χάρη στο Κολέγιο της Αμώμου Συλλήψεως και στην εκπαίδευση που μου προσέφερε. Τραγουδούσαμε τη “Μασσαλιώτιδα” και τιμούσαμε τη γαλλική σημαία μαζί με τη δική μας. […] Δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία. Το πρόβλημα είναι μαζί σου. Η αλαζονεία και η περιφρόνησή σου με εξοργίζουν ήδη από πριν από τον αγώνα, όταν είπες: “Αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκατά, θα το κάνουμε”. Δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκατά” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι», συνέχισε σε παραληρηματικό ύφος.
Κατηγόρησε δε τον Εμπαπέ ότι «κατά τη διάρκεια του αγώνα φαινόταν η αλαζονική σου συμπεριφορά και η περιφρόνησή σου προς κάθε παίκτη, σαν να ήταν αποκρουστικοί. Και μάλιστα χωρίς να διστάσεις να πεις τη φράση “la concha de tu madre”, μια εξαιρετικά προσβλητική και επιθετική έκφραση στη Λατινική Αμερική – και το γνωρίζεις. Τέλος, έδειξες περιφρόνηση και προς τον τερματοφύλακά μας. Αυτό δεν γίνεται. Ο σεβασμός μεταξύ αντιπάλων μετά από έναν αγώνα είναι σχεδόν ιερός, είτε στον πόλεμο είτε στην ειρήνη, είτε στην ήττα είτε στη νίκη. Δεν του έδωσες καν το χέρι και του φώναξες κατάμουτρα τη νίκη σου. Αυτά δεν γίνονται. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έδειξες την περιφρόνησή σου, την αλαζονεία σου και την κακή σου ανατροφή. Εμένα αυτό με πλήγωσε. Πλήγωσε τη χώρα μου, και μάλιστα πολύ».
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