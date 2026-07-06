Το «ερωτικό γράμμα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι και το καλωσόρισμα από τους Miami Heat (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αντίο στο Μιλγουόκι και στους Μπακς μετά από 13 σεζόν και ένα πρωτάθλημα λέει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA στους Μαϊάμι Χιτ. Το βίντεο που δημοσίευσε αποτελεί ερωτικό γράμμα στην πόλη και τους ανθρώπους. Παρεμβάλλονται στιγμιότυπα από το draft του, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και τις προπονήσεις του.

«Μην σας απασχολεί το μπάσκετ, τα πρωταθλήματα, οι νίκες, οι ήττες. Προσπάθησα να είμαι σαν του ανθρώπουw του Μιλγουόκι. Πιστεύω ότι το Μιλγουόκι είναι μία εργατική πόλη. Οι άνθρωποι της εργάζονται κάθε μέρα πολύ σκληρά για να δώσουν τα χρήματα τους και να παρακολουθήσουν τους Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να έρθουν να είναι κομμάτι μας. Ελπίζω ότι κατάφερα να τους εκπροσωπήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήμουν σαν αυτούς. Σηκωνόμουν νωρίς. Ήμουν πρόθυμος να κάνω τη βρώμικη δουλειά, όπως αυτοί. Ελπίζω να σήμαινε κάτι για αυτούς ότι φέραμε το τρόπαιο στην πόλη. Για μένα σήμαινε τόσα πολλά. Θέλω να του ακούσετε από το στόμα μου: To Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η μαμά μου και ο πατέρας μου είναι εδώ. Εδώ έπαιξαν τα αδέλφια μου, με έκαναν τον άνδρα που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και να βρίσκομαι το Μιλγουόκι θα είναι η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένεια μου».

Ο κορυφαίος Μπακς όλων των εποχών

Από την πλευρά του οι Μπακς τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του, αποκαλώντας τον, κορυφαίο Μπακ όλων των εποχών.

You came to Milwaukee 13 years ago as a kid from Sepolia with an impossible dream. Over the past 13 years we have witnessed you grow into one of the greatest players the game has ever seen, the greatest Buck of all time, and the driving force behind an era of Bucks basketball… pic.twitter.com/6oDA0APFwh July 6, 2026

«Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν από 13 χρόνια ως ένα παιδί από τα Σεπόλια, με ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα, στον κορυφαίο Μπακ όλων των εποχών και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Μπακς που θα μείνει αξέχαστη για πάντα.

Από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου εδώ, αγκάλιασες το Μιλγουόκι σαν να ήταν το σπίτι σου. Αγάπησες την ομάδα, την κοινότητα και όλους όσοι πίστεψαν σε σένα. Ο δεσμός σου με τους φιλάθλους των Μπακς ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Δεν έπαιξες απλώς μπάσκετ στο Μιλγουόκι έγινες η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης. Άγγιξες τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων στην κοινότητά μας και ενέπνευσες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πίστεψες σε αυτή την πόλη και στους φιλάθλους της, όταν ο υπόλοιπος κόσμος αμφέβαλλε.

Ύστερα από 50 χρόνια, χάρισες στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για γενιές φιλάθλων των Μπακς, οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν. Έδωσες ελπίδα στο Μιλγουόκι. Μας δίδαξες ότι η αφοσίωση εξακολουθεί να έχει αξία. Ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αδύνατες πιθανότητες και ότι μια μικρή αγορά μπορούσε να φτάσει στην κορυφή, επειδή εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να πιστεύεις. Για ένα βράδυ, το Μιλγουόκι δεν παρακολουθούσε απλώς την ιστορία· τη ζούσαμε όλοι μαζί.

Η κληρονομιά σου στο Μιλγουόκι είναι πλέον αιώνια και θα παραμείνει ζωντανή για πάντα. Στη φανέλα που θα κρέμεται στην οροφή του γηπέδου, στην κοινότητα, στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσες και στον τρόπο με τον οποίο έκανες μια ολόκληρη πόλη να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά.

Σε ευχαριστούμε που πίστεψες στο Μιλγουόκι και που έδωσες τα πάντα για αυτή την πόλη, κάθε μέρα, χωρίς ποτέ να κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου. Μεταμόρφωσες τους Μπακς σε κάθε επίπεδο και άφησες το αποτύπωμά σου σε αυτόν τον οργανισμό για τις επόμενες γενιές. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι. Για πάντα κομμάτι αυτής της πόλης. Για πάντα ένας Μπακ.Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη.».

Ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν κι επίσημα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, «πάμε», έγραψαν.

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