Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λόγω πίεσης το 2020 ήθελα ακόμη και να παρατήσω το μπάσκετ!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τη μεγάλη δημοσιότητα που απολαμβάνει ως παίκτης του ΝΒΑ, αποκάλυψε και τις στιγμές που τον έφεραν στα όριά του, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, την πίεση της κορυφής και την περίοδο που σκέφτηκε ακόμη και να απομακρυνθεί από το μπάσκετ.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, αναφέρθηκε πρώτα στα χρόνια που έβλεπε τους γονείς του να παλεύουν καθημερινά για την οικογένειά τους, βιώνοντας από κοντά τι σημαίνουν αγώνας, αβεβαιότητα και ευθύνη. Στη συνέχεια, στάθηκε στη δεύτερη πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, γύρω στο 2020, όταν, όπως είπε, η πίεση είχε γίνει ασφυκτική.

«Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα»

Ο Αντετοκούνμπο εξήγησε, μιλώντας στο SNF Nostos 2026, ότι η πίεση που ένιωθε εκείνη την περίοδο δεν είχε να κάνει μόνο με τις απαιτήσεις του αθλητισμού, αλλά και με όλα όσα συνέβαιναν στην προσωπική του ζωή. «Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το βάρος που κουβαλούσε σε μια περίοδο κατά την οποία η επιτυχία συνοδευόταν από έντονη έκθεση και διαρκείς προσδοκίες.

Το βάρος της οικογένειας και η απώλεια του πατέρα του

Ο Γιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια του πατέρα του, αλλά και στον ρόλο που ένιωσε ότι έπρεπε να αναλάβει μέσα στην οικογένειά του.

Όπως είπε, εκείνη την περίοδο είχε μόλις αποκτήσει παιδί, η μητέρα του ζούσε μαζί του, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να σταθεί ως πατρική φιγούρα για τον αδελφό του, μετά τον θάνατο του πατέρα τους. Την ίδια στιγμή, έπρεπε να παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. «Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου», είπε, δίνοντας μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από την εικόνα του σούπερ σταρ.

«Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω»

Η εξομολόγησή του ήταν από τις πιο προσωπικές που έχει κάνει δημόσια. Ο Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε ότι η πίεση εκείνης της περιόδου τον είχε φέρει στα όριά του.

«Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω», ανέφερε, περιγράφοντας μια στιγμή βαθιάς ψυχικής δοκιμασίας. Η αναφορά του στην ψυχική υγεία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει πως ακόμη και οι πιο επιτυχημένοι αθλητές δεν είναι απαλλαγμένοι από την πίεση, την αμφιβολία και την ανάγκη να ζητήσουν χώρο για να αναπνεύσουν.

Η στιγμή που τον άλλαξε

Παρά τη δυσκολία εκείνης της περιόδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία κατάφερε να βγει πιο δυνατός. Όπως είπε, συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορεί να του στερήσει τη χαρά για αυτό που κάνει. «Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος», είπε, δείχνοντας πως η προσωπική μάχη που έδωσε δεν τον απομάκρυνε από το μπάσκετ, αλλά τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με αυτό.

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