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27.06.2026 12:55

Μουντιάλ 2026: Αυτές είναι οι 28 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32» και οι 12 που αποκλείστηκαν

27.06.2026 12:55
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Είκοσι οκτώ είναι πλέον οι ομάδες που έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά και την ολοκλήρωση των αγώνων στον 7ο όμιλο, ενώ 12 έχουν τεθεί και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32»:

 1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική

 2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

 3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο

 4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη

 5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός

 6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία

 7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος

 8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι

 9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη

10ος όμιλος: Αργεντινή

11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία

12ος όμιλος: Αγγλία, Γκάνα

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί:

 1ος όμιλος: Τσεχία

 2ος όμιλος: Κατάρ

 3ος όμιλος: Αϊτή

 4ος όμιλος: Τουρκία

 5ος όμιλος: Κουρασάο

 6ος όμιλος: Τυνησία

 7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία

 8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

 9ος όμιλος: Ιράκ

10ος όμιλος: Ιορδανία

12ος όμιλος: Παναμάς

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