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27.06.2026 07:55

WRC Ράλλυ Ακρόπολις: Κορυφώνεται η δράση με 10 ειδικές διαδρομές

27.06.2026 07:55
acropolis

Το πρώτο σκέλος του Ράλλυ Ακρόπολις που περιλάμβανε έξι ειδικές, συνολικού μήκους 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων, είναι… παρελθόν, ωστόσο το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται η δράση στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), ο οποίος θα δοκιμάσει και τις δύο ημέρες τις αντοχές και τα όρια των αυτοκινήτων και των πληρωμάτων.

Ομάδες και οδηγοί έχουν μπροστά τους ακόμη ένα… δύσκολο διήμερο με συνολικά 10 ειδικές διαδρομές. Το σκέλος του Σαββάτου (27/6) περιλαμβάνει έξι ειδικές, συνολικού μήκους 108,23 χιλιομέτρων. Το πρωί του Σαββάτου διεξάγονται κατά σειρά οι ειδικές «Γυμνό», «Κολλίνες», «Μαίναλο» και «Κεφαλάρι», ενώ, μετά το μεσημεριανό σέρβις στο Λουτράκι, ακολουθεί το δεύτερο πέρασμα των ειδικών «Γυμνό» και «Μαίναλο».

Το Ράλι Ακρόπολις θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τις τελευταίες τέσσερις ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 84 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Το πρωί της Κυριακής είναι προγραμματισμένες οι ειδικές «Άγιοι Θεόδωροι» και «Λουτράκι», τις οποίες οι οδηγοί θα περάσουν και δεύτερη φορά μετά το σέρβις. Τo δεύτερο πέρασμα της ειδικής Λουτράκι, το οποίο αρχίζει στις 14:15, θα αποτελέσει την τελευταία ειδική του αγώνα, που είναι επίσης γνωστή ως “power stage” και η οποία δίνει επιπλέον βαθμούς στα πέντε ταχύτερα πληρώματα (5-4-3-2-1).

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε αγώνα του WRC βαθμολογούνται τα πρώτα δέκα πληρώματα σε κλίμακα 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1, ενώ επιπλέον βαθμοί απονέμονται την τελευταία ημέρα κάθε αγώνα, η οποία αποκαλείται επίσης ως “Super Sunday”. Με βάση αποκλειστικά την κατάταξη της Κυριακής, τα πέντε ταχύτερα πληρώματα βαθμολογούνται σε κλίμακα 5-4-3-2-1.

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