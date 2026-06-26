Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)

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Πέτρα σε αγωνιστικό στο Ράλλυ Ακρόπολις πέταξε θεατής.
Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στις διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας. Καθώς ο Αλεχάνδρο Καχόν περνούσε από την ειδική διαδρομή SS7 στη Θήβα, θεατής εκτόξευσε πέτρα και του έσπασε το παρμπρίζ.
Η FIA ανακοίνωσε ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. «Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 24 υπέστη ζημιά στο παρμπρίζ, αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα στη διάρκεια της ειδικής διαδρομής. Η FIA και ο διοργανωτής του αγώνα διερευνούν επί του παρόντος τα αίτια του συμβάντος».
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