Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)

Πέτρα σε αγωνιστικό στο Ράλλυ Ακρόπολις πέταξε θεατής.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στις διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας. Καθώς ο Αλεχάνδρο Καχόν περνούσε από την ειδική διαδρομή SS7 στη Θήβα, θεατής εκτόξευσε πέτρα και του έσπασε το παρμπρίζ.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR — Alejandro Cachón (@Cachon_Ale) June 26, 2026

Η FIA ανακοίνωσε ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. «Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 24 υπέστη ζημιά στο παρμπρίζ, αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα στη διάρκεια της ειδικής διαδρομής. Η FIA και ο διοργανωτής του αγώνα διερευνούν επί του παρόντος τα αίτια του συμβάντος».

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