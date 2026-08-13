Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε – Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» – Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

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Ο Γιώργος Πομάσκι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις «χρυσές» επιτυχίες και τις σπουδαίες επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου αλλά και άλλων κορυφαίων αθλητών του στίβου.

Μετά τον νέο θρίαμβο του Έλληνα πρωταθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο μήκος, ο έμπειρος προπονητής μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), αποκαλύπτοντας κάποια από τα μυστικά πίσω από τη χρυσή συνεργασία.

«Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Πομάσκι.

Για το εάν είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του ο Μίλτος Τεντόγλου, πηγαίνοντας προς το στάδιο του τελικού, ο Γιώργος Πομάσκι απάντησε:

«Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω. Του είπα: Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε».

Ο Γιώργος Πομάσκι ήταν ειλικρινής και για το εάν περίμενε, όταν ανέλαβε τον Μίλτο Τεντόγλου, ότι θα έφταναν στα τέσσερα χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια

«Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά», σχολίασε

Για το γεγονός ότι γίνεται λόγος για επιστροφή του Μίλτου Τεντόγλου στην κορυφή, ενώ ο ίδιος μιλά για ένα διάλειμμα:

«Είχε μια αναγκαστική περίοδο αποχής. Όλοι αρρώστησαν από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτος, μετά από τόσα χρόνια, να έχει αυτή την αρρώστια. Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα», τόνισε σχετικά με το πώς είναι να διαχειρίζεται τον Μίλτο Τεντόγλου ως άνθρωπο, πέρα από την ιδιότητά του ως αθλητή.

Τέλος, σχολίασε και το γεγονός ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ξέχασε το μετάλλιό του μετά τη νίκη, ενώ ρωτήθηκε εάν του έχει συμβεί να ξεχάσει κάτι πηγαίνοντας στην προπόνηση.

«Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει», απάντησε ο Γιώργος Πομάσκι.

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