Το νέο εφιαλτικό όπλο της ICE: Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ

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Σαν να μην έφθαναν όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, και συνεχίζει να κάνει η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τώρα πράκτορές της θα εξοπλιστούν με ειδικά γάντια που μπορούν να προκαλούν ηλεκτροσόκ, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων.
Όπως αναφέρει το BBC, η ICE σχεδιάζει να διαθέσει έως και 20 εκατ. δολάρια (14,8 εκατ. λίρες) για την αγορά του συστήματος Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE) -σ.σ. glove σημαίνει γάντι στα αγγλικα- σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).
Τα γάντια μπορούν να διοχετεύσουν ηλεκτρική τάση έως 380 βολτ, περίπου τριπλάσια από εκείνη μιας τυπικής πρίζας στις ΗΠΑ.
Το DHS ανέφερε ότι η ICE αξιολογεί διαρκώς τις ανάγκες των στελεχών της, ώστε να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για συλλήψεις και επιχειρήσεις απομάκρυνσης μεταναστών.
Η κατασκευάστρια εταιρεία Compliant Technologies LLC δεν σχολίασε την πιθανή πώληση, η οποία αναμένεται να γίνει με απευθείας ανάθεση.
Τα GLOVE ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού και μπορούν να προκαλέσουν έως και 30 ηλεκτρικούς παλμούς το δευτερόλεπτο.
Διαθέτουν επίσης ενσωματωμένους μικροεπεξεργαστές που καταγράφουν κάθε ενεργοποίησή τους. Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν προκαλούν τραυματισμούς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη από αρκετές υπηρεσίες.
Στο εγχειρίδιο χρήσης, πάντως, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση τους σε:
Παράλληλα, προτείνεται να βρίσκεται παρών δεύτερος αστυνομικός ώστε να συγκρατεί το άτομο κατά τη χρήση των γαντιών.
Σε αντίθεση με τα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), τα οποία χρησιμοποιούν αιχμηρά ηλεκτρόδια που εισχωρούν στο δέρμα και μπορούν να διοχετεύσουν τάση έως 50.000 βολτ, τα συγκεκριμένα γάντια δεν δημιουργούν ηλεκτρικό κύκλωμα μέσα στο σώμα.
Αντίθετα, προκαλούν ένα απότομο ηλεκτροσόκ με στόχο την υποταγή του ατόμου μέσω της πρόκλησης πόνου.
Το ηλεκτροσόκ μπορεί να προκληθεί μόνο όταν το γάντι έρθει σε επαφή με γυμνό δέρμα. Έτσι, ο αστυνομικός μπορεί αρχικά να αγγίξει τα ρούχα και, εάν υπάρξει αντίσταση, να μεταφέρει το χέρι σε εκτεθειμένο σημείο, όπως ο καρπός ή ο αγκώνας.
Σύμφωνα με το DHS, τα γάντια προορίζονται για στελέχη δύο υπηρεσιών:
Ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ήδη τα συγκεκριμένα γάντια, ωστόσο η σχεδιαζόμενη αγορά από την ICE εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη παραγγελία που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η Compliant Technologies.
Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ACLU για θέματα αστυνόμευσης, Τζεν Ρόλνικ Μπορκέτα, κατηγόρησε την ICE ότι έχει δείξει πως είναι υπερβολικά πρόθυμη να χρησιμοποιήσει βία, με σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες συνέπειες.
Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν δεχθεί κριτική μετά από θανάτους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Μεταξύ των πρόσφατων περιστατικών είναι ο θανάσιμος πυροβολισμός του Μεξικανού Λορένσο Σαλγάδο Αράουχο στο Τέξας και ο θάνατος του Κολομβιανού Γιόχαν Σεμπαστιάν Ντουράν Γκερέρο σε επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Μέιν.
Παράλληλα, η ICE βρίσκεται υπό πίεση για την εφαρμογή της πολιτικής απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ημερήσιο στόχο συλλήψεων.
Η Μπορκέτα προειδοποίησε ότι ένα μέσο που επιτρέπει στους πράκτορες να προκαλούν έντονο πόνο με το πάτημα ενός μικρού κουμπιού, με τρόπο που ενδέχεται να περνά απαρατήρητος από όσους παρακολουθούν, δημιουργεί κινδύνους τόσο για το κοινό όσο και για τη λογοδοσία των αρχών.
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