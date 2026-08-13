Το νέο εφιαλτικό όπλο της ICE: Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ

Takeaways by to pontiki AI Η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων σχεδιάζει την αγορά ειδικών γαντιών που προκαλούν ηλεκτροσόκ, διαθέτοντας ποσό έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εξοπλισμός αυτός, ο οποίος προορίζεται για στελέχη της υπηρεσίας, μπορεί να διοχετεύσει ηλεκτρική τάση 380 βολτ με σκοπό την υποταγή μέσω πόνου.

Οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση τέτοιας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι τα γάντια δεν προκαλούν τραυματισμούς, ωστόσο το εγχειρίδιο χρήσης συνιστά την αποφυγή τους σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαν να μην έφθαναν όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, και συνεχίζει να κάνει η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τώρα πράκτορές της θα εξοπλιστούν με ειδικά γάντια που μπορούν να προκαλούν ηλεκτροσόκ, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Έως 20 εκατ. δολάρια για τα ειδικά γάντια

Όπως αναφέρει το BBC, η ICE σχεδιάζει να διαθέσει έως και 20 εκατ. δολάρια (14,8 εκατ. λίρες) για την αγορά του συστήματος Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE) -σ.σ. glove σημαίνει γάντι στα αγγλικα- σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Τα γάντια μπορούν να διοχετεύσουν ηλεκτρική τάση έως 380 βολτ, περίπου τριπλάσια από εκείνη μιας τυπικής πρίζας στις ΗΠΑ.

Το DHS ανέφερε ότι η ICE αξιολογεί διαρκώς τις ανάγκες των στελεχών της, ώστε να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για συλλήψεις και επιχειρήσεις απομάκρυνσης μεταναστών.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Compliant Technologies LLC δεν σχολίασε την πιθανή πώληση, η οποία αναμένεται να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Πώς λειτουργούν τα γάντια

Τα GLOVE ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού και μπορούν να προκαλέσουν έως και 30 ηλεκτρικούς παλμούς το δευτερόλεπτο.

Διαθέτουν επίσης ενσωματωμένους μικροεπεξεργαστές που καταγράφουν κάθε ενεργοποίησή τους. Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν προκαλούν τραυματισμούς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη από αρκετές υπηρεσίες.

Photo: Compliant Technologies

Στο εγχειρίδιο χρήσης, πάντως, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση τους σε:

ηλικιωμένους,

μικρά παιδιά,

εγκύους,

άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Παράλληλα, προτείνεται να βρίσκεται παρών δεύτερος αστυνομικός ώστε να συγκρατεί το άτομο κατά τη χρήση των γαντιών.

Η διαφορά από τα τέιζερ

Σε αντίθεση με τα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), τα οποία χρησιμοποιούν αιχμηρά ηλεκτρόδια που εισχωρούν στο δέρμα και μπορούν να διοχετεύσουν τάση έως 50.000 βολτ, τα συγκεκριμένα γάντια δεν δημιουργούν ηλεκτρικό κύκλωμα μέσα στο σώμα.

Αντίθετα, προκαλούν ένα απότομο ηλεκτροσόκ με στόχο την υποταγή του ατόμου μέσω της πρόκλησης πόνου.

Το ηλεκτροσόκ μπορεί να προκληθεί μόνο όταν το γάντι έρθει σε επαφή με γυμνό δέρμα. Έτσι, ο αστυνομικός μπορεί αρχικά να αγγίξει τα ρούχα και, εάν υπάρξει αντίσταση, να μεταφέρει το χέρι σε εκτεθειμένο σημείο, όπως ο καρπός ή ο αγκώνας.

Ποιοι πράκτορες της ICE θα τα χρησιμοποιούν

Σύμφωνα με το DHS, τα γάντια προορίζονται για στελέχη δύο υπηρεσιών:

της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) , που επικεντρώνεται σε διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις,

, που επικεντρώνεται σε διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις, της Υπηρεσίας Επιχειρήσεων Επιβολής και Απομάκρυνσης (ERO), που είναι αρμόδια για συλλήψεις, κρατήσεις και απελάσεις ατόμων που παραβιάζουν την αμερικανική μεταναστευτική νομοθεσία.

Ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ήδη τα συγκεκριμένα γάντια, ωστόσο η σχεδιαζόμενη αγορά από την ICE εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη παραγγελία που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η Compliant Technologies.

Αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ACLU για θέματα αστυνόμευσης, Τζεν Ρόλνικ Μπορκέτα, κατηγόρησε την ICE ότι έχει δείξει πως είναι υπερβολικά πρόθυμη να χρησιμοποιήσει βία, με σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες συνέπειες.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν δεχθεί κριτική μετά από θανάτους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Μεταξύ των πρόσφατων περιστατικών είναι ο θανάσιμος πυροβολισμός του Μεξικανού Λορένσο Σαλγάδο Αράουχο στο Τέξας και ο θάνατος του Κολομβιανού Γιόχαν Σεμπαστιάν Ντουράν Γκερέρο σε επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στο Μέιν.

Παράλληλα, η ICE βρίσκεται υπό πίεση για την εφαρμογή της πολιτικής απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ημερήσιο στόχο συλλήψεων.

Η Μπορκέτα προειδοποίησε ότι ένα μέσο που επιτρέπει στους πράκτορες να προκαλούν έντονο πόνο με το πάτημα ενός μικρού κουμπιού, με τρόπο που ενδέχεται να περνά απαρατήρητος από όσους παρακολουθούν, δημιουργεί κινδύνους τόσο για το κοινό όσο και για τη λογοδοσία των αρχών.

Διαβάστε επίσης

«Απόδραση» του Τραμπ από την Τουρκία: Ποιους πήρε μαζί του στο «μυστικό» αεροπλάνο, γιατί Ρούμπιο και Μπέσεντ ταξίδεψαν με το Air Force One (Video)

Εφιάλτης για τον Μπιλ Γκέιτς: Η κόρη του εμπλέκεται σε σκάνδαλο με διαδικτυακή απάτη μέσω εφαρμογής

ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου Apache στο Τέξας – Νεκροί οι δύο χειριστές (videos)