Πετρούπολη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κλειστοί δρόμοι

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Την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Πετρούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου.
Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά. Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι και την έθεσαν υπό έλεγχο.
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