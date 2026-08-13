Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου

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Κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε ενημέρωση από ιδιώτη ότι εντόπισε το πτώμα ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.
Το πτώμα ανέσυρε ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού.
Μετά την ανάσυρσή του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
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