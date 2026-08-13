Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: «Αγγίζει» το 100% η πληρότητα στον Πειραιά, αυξημένη κίνηση σε Ραφήνα και Λαύριο – Τα μέτρα της Τροχαίας (videos)

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Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Από νωρίς το πρωί η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Άλλοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και άλλοι για μια σύντομη απόδραση, ακόμη και για λίγες ημέρες.
Στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, η πληρότητα άγγιξε το 100%. Χαρακτηριστικά, στο πλοίο «Δήλος», το οποίο αναχώρησε στις 07:25 με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, η πληρότητα ήταν 96%.
Τήνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, λόγω και του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου.
Μόνο σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και ιπτάμενα δελφίνια.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο εννέα.
Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, οι ταξιδιώτες καλούνται να βρίσκονται στα λιμάνια αρκετή ώρα πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους. Ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, τα διαδοχικά δρομολόγια αναμένεται να επιβαρύνουν τόσο τις εισόδους των λιμανιών όσο και τους γύρω δρόμους.
Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία, εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τον Δεκαπενταύγουστο, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.
Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:
Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:
Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες:
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