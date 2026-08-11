Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

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Την έντονη αντίδρασή της για το ζήτημα των κηδειών δημοσία δαπάνη εκφράζει η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του σπουδαίου τραγουδοποιού Μανώλη Ρασούλη. Η Ελληνοβρετανίδα τραγουδίστρια, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός και μουσική παραγωγός αναφέρεται στη δική της εμπειρία μετά τον θάνατο του πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε απορριφθεί το αίτημα φίλων και συνεργατών του να κηδευτεί δημοσία δαπάνη λόγω της προσφοράς του στον πολιτισμό.

Με αφορμή την ανακοίνωση ότι ο Στέλιος Ράμφος θα ταφεί δημοσία δαπάνη, η Ναταλία Ρασούλη θέτει μια σειρά από αιχμηρά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία αναγνωρίζεται η προσφορά ανθρώπων του πολιτισμού. Στο επίκεντρο της ανάρτησής της βρίσκεται ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, για τον οποίο διερωτάται γιατί δεν θα μπορούσε να τύχει αντίστοιχης μεταχείρισης, κάνοντας λόγο για έναν καλλιτέχνη που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «μάτωσε το είναι του» για να δημιουργήσει και να επιβιώσει έξω από το σύστημα.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Ρασούλη:

«Δημοσία Δαπάνη:

Θα σας πω την δική μου εμπειρία.

Όταν έφυγε από τον άθλιο ετούτο κόσμο ο Μανώλης Ρασούλης, φίλοι και συνεργάτες του, υπογραμμίζω ΟΧΙ εγώ ΟΥΤΕ η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες του, πρότειναν στο υπουργείο να γίνει η κηδεία του δημοσία δαπάνη λόγω της προσφοράς του στον Πολιτισμό της χώρας.

Οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν με την εξής απάντηση: “Δημόσια Δαπάνη θάβονται μόνο όσοι είναι άποροι”.

Ούτε με ενδιέφερε η πρόταση προς το υπουργείο, ούτε και η απάντησή τους.

Αργότερα διάβασα το νόμο από περιέργεια, γιατί έπεσαν κάτι δημόσιες δαπάνες απανωτές.

Πέντε οι κατηγορίες για ενταφιασμό από το κράτος.

Και μέσα στις πέντε κατηγορίες, οι άνθρωποι του πολιτισμού.

Είτε είναι άποροι, είτε όχι.

Βλέπω σήμερα ανακοίνωση ότι ο Στέλιος Ράμφος θα θαφτεί δημοσία δαπάνη. Όπως θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο.

Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος ρε ξεφτιλισμένοι, ο σπουδαιότερος ηθοποιός της γενιάς του, αυτός ο αδιανόητος άνθρωπος της τέχνης, δεν αξίζει να θαφτεί δημοσία δαπάνη;;

Αυτός, που μάτωσε το είναι του να τα βγάζει πέρα, έξω από το σύστημα, και ένα χώρο που έκανε με ό,τι είχε και δεν είχε του τον βανδάλισαν κι αυτόν;

Έχετε βγάλει το ζύγι και έτσι επιλέγετε ποιος άνθρωπος του πολιτισμού πρόσφερε σ’ αυτόν τον τόπο και ποιος όχι;

Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι;

Κι ας τα έβγαζε πέρα με την ψυχή στο στόμα;

Τέτοιος Ηθοποιός, τέτοια Αυθεντικότητα;;

Ή πρέπει να είναι κανείς στο Κόμμα;;

Τέτοια ξεφτίλα τελικά στη γενέτειρα του Δυτικού Πολιτισμού;»

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