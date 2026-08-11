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11.08.2026 23:10

Champions League: Ο Ολυμπιακός των 10 παικτών «λύγισε» στην παράταση και συνεχίζει στο Europa, ήττα με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία (Videos)

11.08.2026 23:10
fortounis

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Ο Ολυμπιακός πάλεψε στην Ολλανδία, προηγήθηκε της Ναϊμέγκεν, όμως ηττήθηκε 2-1 στην παράταση (α΄ αγώνας 0-0) κι έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Το σκορ για τους «ερυθρόλευκους» που θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League, άνοιξε ο Ελ Κααμπί στο 46΄. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Λίνσεν στο 70΄, δέκα λεπτά αργότερα (80΄) αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης και στο 5ο λεπτό της παράτασης ο Μορ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Πολύ καλά «διαβασμένος» ο Ολυμπιακός, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του στο πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας τη δημιουργικότητα των γηπεδούχων. Είχε, μάλιστα, και την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν στο 45΄ ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί σοβαρό λάθος του Κρέταζ, όμως ο γκολκίπερ των Ολλανδών απέκρουσε και διόρθωσε το σφάλμα του.

Ακόμα καλύτερα μπήκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο β΄ ημίχρονο και μόλις στην πρώτη τους επίθεση, στο 46΄, άνοιξαν το σκορ. Ο Φορτούνης και ο Σα συνδυάστηκαν εξαιρετικά, ο Κρέταζ απέκρουσε το γύρισμα του τελευταίου, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν -ως συνήθως- στη σωστή θέση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ αυτό λες και «αφύπνισε» τους γηπεδούχους, οι οποίοι σταδιακά ανέβασαν ρυθμούς και άρχισαν να πιέζουν ασφυκτικά. Με σπουδαίες αποκρούσεις ο Πόποβιτς κρατούσε το «μηδέν» στις προσπάθειες των Μορ (67΄) και Λίνσεν (68΄), όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο τετ α τετ με τον Λίνσεν από την ασίστ του Τάντιτς. Έτσι, η Ναϊμέγκεν ισοφάρισε στο 70΄ και έδιωξε το άγχος σχετικά νωρίς, πριν προλάβει ο χρόνος να κυλήσει υπέρ του Ολυμπιακού.

Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε στο 80΄. Ο Φορτούνης πήγε επικίνδυνα σε μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς και ο διαιτητής, μετά από υπόδειξη του VAR, έλεγξε τη φάση και του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ήταν πλέον πολύ δύσκολο για την ελληνική ομάδα να ανταπεξέλθει στο αριθμητικό μειονέκτημα. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, όπου πολύ γρήγορα η Ναϊμέγκεν πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Στο 95΄ από κόντρες στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Εμρέ Μορ και ο Τούρκος που κάποτε είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό, έγραψε το 2-1.

Live η εξέλιξη του σκορ:

2-1 οι Ολλανδοί με τον Εμρέ Μορ στο 95′

Στην παράταση το ματς

Γκολ η Ναϊμέγκεν στο 93′ αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ

80′ Ο διαιτητής μέσω VAR απέβαλε τον Φορτούνη με κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς.

1-1 ισοφαρίζει η Ναϊμέγκεν στο 70′ με τον Λίνσεν

0-1 ο Ολυμπιακός με τον Ελ Καμπί στο 46′

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
Κίτρινες: Περέιρα, Σίρχαουζ – Γκαρθία, Σα, Ροντινέι, Μπρούνο
Κόκκινη: Φορτούνης (80΄)

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ (Ντικ Σρόιντερ): Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34΄λ.τρ. Περέιρα), Φόνβιλ, Ουαϊσά (30΄λ.τρ. Μορ, 106΄ Κερς), Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον (106΄ Νάιτινκ), Σερί, Μπίσοφ (88΄ Σίρχαουζ), Λίνσεν (106΄ Μοντέιρο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος (103΄ Σμαϊλοβιτς), Ροντινέι, Γκαρθία (72’ Σιπιόνι), Έσε, Σίλβα (15΄λ.τρ. Φορτούνης), Μαρτίνς (72΄ Ρόκα), Σα (61΄ Μουζακίτης, 103΄ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί

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