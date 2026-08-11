Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

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Ένταση σημειώθηκε σε πλοίο της γραμμής, όπου ταξίδευε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με προορισμό την Τήνο, κατά την οποία δέχθηκε φραστική επίθεση από ομάδα ανδρών.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, ενώ η ευρωβουλευτής βρισκόταν στο πλοίο μαζί με τη μητέρα της.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι άνδρες πλησίασαν την ευρωβουλευτή για να μιλήσουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας από αυτούς φέρεται να της είπε πως «δεν είναι όλοι ίδιοι».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε ότι οι δηλώσεις της αφορούσαν άτομα που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, αναφέροντας μεταξύ άλλων την κλοπή και τη ρευματοκλοπή.

Η ένταση κλιμακώθηκε

Μετά την απάντηση της Λατινοπούλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση πήρε έντονο χαρακτήρα και ορισμένα μέλη της ομάδας φέρεται να προχώρησαν σε χυδαίες ύβρεις εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους άνδρες φέρεται να κινήθηκε προς την πλευρά της ευρωβουλευτού, χωρίς όμως να υπάρξει σωματική επίθεση, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκρατήθηκε από άλλο μέλος της παρέας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες που βρίσκονταν κοντά. Ορισμένοι από αυτούς απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ άλλοι ενημέρωσαν το Λιμενικό Σώμα.

Παρέμβαση του Λιμενικού

Δύο στελέχη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο όπου εξελισσόταν το επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν από τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν την αντιπαράθεση και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδευε χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί. Μετά την άφιξή της στον προορισμό της, φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό.

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