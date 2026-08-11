Η ΕΛΑΣ απαντά στον Φλωρίδη: Ανάξιο να ασχοληθεί κανείς με το παραλήρημά του

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Ήταν δεδομένο ότι η ΕΛΑΣ δεν θα «άφηνε να πέσει κάτω» η χθεσινή ανάρτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία σχολίαζε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Αμαλίας, «θα ήταν ανάξιο να ασχοληθεί κανείς με το χθεσινό διαδικτυακό παραλήρημα του κ. Φλωρίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα». Μόνο που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπέπεσε σε 13 σοβαρά «αδικήματα» όσον αφορά στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Τι αποδίδει λοιπόν η ΕΛΑΣ στον Γ. Φλωρίδη; Ότι είναι:

Ο Υπουργός που απορύθμισε πλήρως τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στη χώρα μας και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ Ο Υπουργός που κατήργησε τις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, νομοθετώντας καθ´ υπόδειξιν του περιβάλλοντός του, προβαίνοντας σε συστηματική και ανερυθρίαστη «ιδιωτική» νομοθέτηση μέσω νυχτερινών τροπολογιών προς εξυπηρέτηση ακόμα και συναδέλφων του (άρθρο 1536 ΑΚ για τη συνεπιμέλεια) Ο Υπουργός του απόλυτου δικονομικού χάους με την πρόχειρη, αποσπασματική, επικοινωνιακή και λαϊκίστική νομοθέτηση(επτά και πλέον μείζονες τροποποιήσεις των ποινικών Κωδίκων, τρεις της Πολιτικής Δικονομίας, Νέος Δικαστικός Χάρτης) που προκάλεσε την απόλυτη ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός που, παρά τη συστηματική παραχώρηση δικαιοδοτικού έργου σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους, με αντίστοιχη εκτόξευση του κόστους πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, παραδίδει την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης στην ίδια ή/ και χειρότερη κατάσταση με αυτήν που παρέλαβε: ουραγό στο πλαίσιο της ΕΕ που υπερβαίνει κατά πέντε τουλάχιστον φορές τον Μέσο Όρο των λοιπών Κρατών μελών. Ο Υπουργός που απεδείχθη ανίκανος να παραδώσει μία επαρκή δικαστική αίθουσα για την διεξαγωγή μιας από τις σημαντικότερες δίκες της μεταπολιτευτικής ιστορίας. Ο Υπουργός που εξήγγειλε, παρά τις αντιδράσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, την λειτουργία έξι νέων Πρωτοδικείων στην Αττική ,τα οποία παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες λόγω ομολογηθείσας ανικανότητας εξεύρεσης κτιρίων αλλά και απουσίας διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός των πλήρως υποστελεχωμένων γραμματειών των Δικαστηρίων με το μέσο όρο γραμματέων ανά δικαστικό λειτουργό να είναι υποπολλαπλάσιος του αντίστοιχου Μέσου Όρου της ΕΕ. Ο Υπουργός της πολυδιαφημισμένης δικαστικής αστυνομίας, η οποία αποδείχτηκε ανίκανη να αποτρέψει την εισβολή στο πρ. Ειρηνοδικείο Αθηνών ηλικιωμένου ενόπλου που τραυμάτισε τρεις υπαλλήλους. Ο Υπουργός που με νυχτερινή προκλητική τροπολογία παρέτεινε τον χρόνο θητείας των Διοικήσεων των δικαστηρίων εντελώς αδικαιολόγητα επιχειρώντας την ποδηγέτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός που προβαίνει συστηματικά και στοχευμένα σε περιορισμό του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως πρόσφατα του δικαιώματος για την άσκηση αναίρεσης σε υποθέσεις αντικειμένου κάτω των 20.000€ και 8.000 € για τις εργατικές διαφορές Ο Υπουργός που απέτυχε να παραδώσει ένα στοιχειωδώς λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης και παρακολούθησης δικογράφων , με πληθώρα διαδικασιών και ενδίκων βοηθημάτων να μην δύνανται εισέτι να κατατεθούν ηλεκτρονικά, με αδυναμία εκδόσεως κρίσιμων για την πρόοδο των συναλλαγών πιστοποιητικών και πλήρη απουσία διαλειτουργικότητας των σχετικών συστημάτων. Ο Υπουργός που με κάθε τρόπο υπηρέτησε τη λογική της συγκάλυψης των σκανδάλων και της διαφθοράς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και εξέθεσε την χώρα διεθνώς, δεχόμενος κατ´ επανάληψιν επισκέψεις διαμαρτυρίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Υπουργός που χαρακτήρισε για τα «μπάζα όσους μιλούν για μπάζωμα» είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί διότι είναι απόλυτα έκθετος απέναντι στη Δικαιοσύνη που ετάχθη να υπηρετεί και στην Ελληνική Κοινωνία.

Δεν θεωρούμε ότι είμαστε μάντεις, αλλά περιμένουμε και νέα αντίδραση Φλωρίδη…

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