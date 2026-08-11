Μισή στροφή από Τσίπρα για ΠΑΣΟΚ: «Δεν είναι εχθρός»

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Χαμηλώνει τους τόνους της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς το πολεμικό κλίμα – με επίκεντρο τα οικονομικά των κομμάτων και όχι μόνο – που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες, εκτιμήθηκε ότι δεν βοηθά την ΕΛΑΣ.

Έτσι ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει τώρα – στο β’ μέρος της συνέντευξης στο in – ότι «τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν είναι εχθροί αλλά ανταγωνιστές».

Και αφήνει αιχμές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ – και όχι συνολικά κατά του Κινήματος – που εξαπολύουν προσωπικές επιθέσεις εναντίον του. Εκτιμά ότι όσοι έχουν «στρατηγικό στόχο» την προσωπική του στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι και εκείνοι που επιδιώκουν συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Το γεγονός ότι προτιμά να μιλήσει για στελέχη και όχι για το ΠΑΣΟΚ γενικά, δείχνει επίσης ότι προσπαθεί να είναι προσεκτικός έναντι της Χαριλάου Τρικούπη και κυρίως του κόσμου του Κινήματος.

Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο.



Δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό. Γύρισα πίσω για να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και για την παράταξη και γύρισα πίσω ακριβώς επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική.



Από τη συνέντευξη στην Ελένη… pic.twitter.com/wBIa1eDhk6 August 11, 2026

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