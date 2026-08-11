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11.08.2026 00:04

Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

11.08.2026 00:04
adonis-georgiadis

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Στην πτώση σοβάδων σε γραφείο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης του ΕΣΥ.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε το σαββατοκύριακο, σε κλειστό και άδειο γραφείο, ενώ έκανε λόγο για πτώση σοβά έκτασης περίπου 1,5 τετραγωνικού μέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συγκεκριμένο γραφείο δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί που εργάζονται σε αυτό.

«Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυση» του ΕΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το περιστατικό απρόβλεπτο και ανέφερε ότι έχουν δοθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου γραπτές και προφορικές εντολές προς την Τεχνική Υπηρεσία για τη διενέργεια συχνών σχετικών ελέγχων.

«Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει», τόνισε.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι το γεγονός παρουσιάστηκε με τρόπο που, κατά τον ίδιο, δημιουργεί εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το ο,τιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου.

Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση.

Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις.

Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο.

Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα: in.gr/2026/08/10/gre…

documentonews.gr/article/venize…

902.gr/eidisi/ygeia/4…

Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί ν υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.

Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».

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