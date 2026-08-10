Η συνέντευξη Τσίπρα αναζωπυρώνει την πολιτική σύγκρουση με ΠΑΣΟΚ

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Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, αναζωπυρώνει την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να περνά στην αντεπίθεση και να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

Η Χαριλάου Τρικούπη αμφισβητεί ευθέως τις πολιτικές του τοποθετήσεις, κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για «copy paste» προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και θέτει στο επίκεντρο τις θέσεις του για την οικονομία, τη στέγαση και την ακρίβεια, αλλά και τις αναφορές του περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα και διαφάνειας. Η νέα κόντρα επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χώρων, σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφώνεται η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.

ΠΑΣΟΚ: «Ο Τσίπρας μάς ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο”»

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μάς ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο” ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία», υποστηρίζοντας πως μετά «από μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει».

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί παράλληλα τον πρώην πρωθυπουργό ότι «πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση», καλώντας τον να εξηγήσει, όπως σημειώνει, την ταύτισή του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του κόμματος στις δηλώσεις Τσίπρα περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα. «Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «όλοι γνωρίζουν» πως ηγείται «όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει και τη δήλωση του κ. Τσίπρα για τη διαφάνεια στα οικονομικά του νέου πολιτικού φορέα που σχεδιάζει. «Η δήλωσή του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει: «Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις».

Φλωρίδης: «Ας θυμηθούμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα»

Στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τη Δικαιοσύνη απάντησε από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με εκτενή ανάρτησή του, στην οποία υπενθυμίζει τις επιλογές και τους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορμή αποτέλεσε η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης «χειραγωγείται από την κυβέρνηση, επειδή διορίζεται από αυτήν».

Ο κ. Φλωρίδης αντιπαρέβαλε τη σημερινή διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Όπως υποστηρίζει, με τον νόμο του 2024 για την επιλογή των δικαστικών ηγεσιών, οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων συνέρχονται και ψηφίζουν μυστικά τους δικαστές που θεωρούν καταλληλότερους για την ηγεσία τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διαδικασία αυτή οδήγησε στην άρση σχετικής σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα και χαιρετίστηκε από δικαστικές και δικηγορικές ενώσεις. Όπως αναφέρει, στη φετινή διαδικασία η κυβέρνηση επέλεξε για τις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης τους υποψηφίους που είχαν έρθει πρώτοι στις ψηφοφορίες των δικαστών και της Βουλής.

Ο κ. Φλωρίδης στρέφεται στη συνέχεια στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, με αιχμή τον νόμο Παρασκευόπουλου. Υποστηρίζει ότι ο νόμος αποτέλεσε «εντολή Τσίπρα» και καταγγέλλει ότι οδήγησε στην αποφυλάκιση βαριά καταδικασμένων για εγκλήματα, κάνοντας λόγο για επιστροφή σημαντικού ποσοστού αυτών στη βαριά εγκληματικότητα.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Novartis, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» και υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε η πολιτική εξόντωση κορυφαίων πολιτικών αντιπάλων του Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, υποστηρίζοντας ότι ο τότε πρωθυπουργός επιχείρησε να εκβιάσει την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα της συνταγματικότητας του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο κ. Φλωρίδης αναφέρεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτηρίζει προσπάθεια να υπαγορευτεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Όπως υποστηρίζει, το Συμβούλιο της Επικρατείας «δεν υπέκυψε στον ωμό εκβιασμό» και ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Παράλληλα, σημειώνει ότι ο υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα που χειρίστηκε την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών καταδικάστηκε αμετάκλητα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης στρέφεται ακόμη κατά του πρώην πρωθυπουργού για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Όπως αναφέρει, η τελευταία «ωμή παρέμβαση» του Αλέξη Τσίπρα στη Δικαιοσύνη ήταν η παράταση της λειτουργίας της Βουλής, λίγο πριν από τις εκλογές που ο ίδιος είχε προκηρύξει, προκειμένου να ψηφιστούν σε μία ημέρα περισσότερα από 1.100 άρθρα στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές ευνόησαν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σημειώνοντας ότι «έκαναν κυριολεκτικά πάρτι με τις αλλαγές αυτές των Ποινικών Κωδίκων». Παράλληλα, κάνει λόγο για δικαστικές υποθέσεις σοβαρών κακουργημάτων, στις οποίες, όπως αναφέρει, οι δίκες δεν ολοκληρώθηκαν και οδηγήθηκαν σε παραγραφή λόγω των αλλαγών στους Ποινικούς Κώδικες.

«Αυτά προς το παρόν. Εδώ είμαστε για να επανέλθουμε», καταλήγει ο υπουργός Δικαιοσύνης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας απάντησης στον Αλέξη Τσίπρα.

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