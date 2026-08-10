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Με πολιτικές αναφορές, με τις οποίες αποδίδει τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Δημοκρατία για τα έργα 9 εκατ. ευρώ που έχει λάβει η οικογενειακή επιχείρηση από το υπουργείο Υγείας, με πολιτικές επιδιώξεις σε βάρος του, απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης στα όσα περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα, που έπεσε σαν βόμβα στο εσωτερικό του Κινήματος.

Ο κ. Χριστοδουλάκης κάνει λόγο για «βούρκο», αποδίδει το δημοσίευμα σε στοχεύσεις που δεν θέλουν την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και διαμηνύει ότι «δεν θα κάνει χιλιοστό πίσω».

Στην ανάρτησή του δεν αναφέρει κάτι επί της ουσίας των όσων δημοσιοποιεί η εφημερίδα (έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Υγείας με απευθείας αναθέσεις και «διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» από το 2019 στην οικογενειακή επιχείρηση DATAMED AE), παραπέμποντας στην ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, την οποία παραθέτει.

Η εφημερίδα έγραψε χαρακτηστικά:

«Πάνω από 9.000.000 ευρώ στα επτά χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες “διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” τα περισσότερα ποσά. Στο Δ.Σ. ο πατέρας και ο αδελφός του βουλευτή – η επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με το αντικείμενο των σπουδών του. Τον Ιούνιο υπεγράφη η τελευταία σύμβαση-μαμούθ με το υπ. Υγείας υπό τον Γεωργιάδη». Και ερμηνεύει πολιτικά όλη τη σχέση αυτή της οικογένειας Χριστοδουλάκη με το Δημόσιο, θεωρώντας τον νεαρό βουλευτή «τρίτο δούρειο ίππο μετά τη Διαμαντοπούλου και τον Φαραντούρη».

Η ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη:

«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους.

Δεν με τρόμαξε ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση από συστήματα και συμφέροντα που εξυπηρετούν με όρους υπονόμου διεφθαρμένα κέντρα και μηχανισμούς.

Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο αυτό θα λυγίσουμε, θα συμβιβαστούμε, ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, σας έχω νέα: είστε βαθιά νυχτωμένοι!

Είμαι περήφανα από εκείνους που σηκώνω μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τους χιλιάδες γνωστούς και ανώνυμους αγωνιστές του σε κάθε πόλη, κάθε χωριό και κάθε γειτονιά της Ελλάδας τη σημαία της πολιτικής αλλαγής.

Εχω υποστηρίξει με πάθος και κόστος το πρόταγμα της πολιτικής αυτονομίας του πολιτικού μου χώρου, επίσημα και θεσμικά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά σε κάθε δημόσια εμφάνιση μου. Και θα συνεχίσω να το κάνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί είναι αυτό που πιστεύω, και στα πιστεύω μου δεν έχω μάθει να κάνω ούτε μισό χιλιοστό πίσω.

Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μου έχουν την παράταξη μου μεγάλη και ισχυρή, και την πολιτική αλλαγή στη χώρα να γίνεται πράξη μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Τροφοδοτούνται μόνο από την αγάπη, τη φιλία και τη συντροφικότητα όσων μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια όνειρα. Και σας έχω νέα επίσης: αυτή η αγάπη και αυτό πάθος δεν ανταλλάζεται και δεν αγοράζεται, όπως τα στημένα δημοσιεύματα σας.

Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του εκείνα που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική. Σας έχω νέα και εδώ: αυτό δεν θα συμβεί ποτέ!

Ελάτε με όποιον τρόπο θέλετε, ξέρουμε πως έχετε πολλούς. Θα είμαστε εδώ.

Επειδή η λάσπη πρέπει να απαντάται και επί της ουσίας, για το σημερινό συκοφαντικό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας παραπέμπω στην ανακοίνωση της εταιρείας»

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