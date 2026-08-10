Μπραντ Πιτ: Εξομολογείται πως ένιωθε «αυτοκτονικός» προσπαθώντας να διαχειριστεί τη διάλυση της οικογένειάς του και τον χωρισμό με τη Τζολί

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Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι έκανε «αυτοκτονικές» σκέψεις ενώ προσπαθούσε να αντιμετωπίσει «οικογενειακά ζητήματα», 10 χρόνια μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί.

«Ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές τάσεις εκτός από μια μικρή περίοδο. Και σε αυτή τη μικρή περίοδο, απλώς σκεφτόμουν – απλά δεν μπορούσα – απλά δεν έβλεπα διέξοδο», είπε ο 62χρονος ηθοποιός σε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Esquire.

«Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός που – δεν επρόκειτο να δράσω, αλλά θα μπορούσα να νιώσω – θα μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου με μια ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Και σκέφτηκα, “Ω, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω” – καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτό αμέσως άρχισε να ενεργοποιείται, αλλά ήταν απλώς…»

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, ο Πιτ είπε στον δημοσιογράφο: «Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Και μιλάς με έναν τύπο που κέρδισε το λαχείο».

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τον σταρ αν ασχολούνταν με «παιδικά θέματα», απάντησε: «Οικογενειακά θέματα».

Ωστόσο, ο Πιτ — ο οποίος έχει έξι παιδιά με την Τζολί — δεν ήθελε να εμβαθύνει στο ευαίσθητο θέμα.

«Οικογενειακά θέματα», είπε στο μέσο ενημέρωσης. «Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι».

Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» έχουν μαζί τους Μάντοξ, 25 ετών, Παξ, 22 ετών, Ζαχάρα, 21 ετών, Σάιλοχ, 20 ετών, και τα 18χρονα δίδυμα Βίβιεν και Νοξ.

Η 51χρονη Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016 και ζήτησε την πλήρη επιμέλεια των έξι παιδιών τους μετά από ένα φερόμενο περιστατικό κακοποίησης μεταξύ του ηθοποιού και των παιδιών.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού ισχυρίστηκαν ότι ο Πιτ φέρεται να επιχείρησε να «πνίξει ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης σε ιδιωτικό τζετ.

Το FBI διερεύνησε «ενδελεχώς» και επέλεξε «να μην απαγγείλει κατηγορίες» εναντίον του ηθοποιού.

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