Το album των διακοπών της Ναταλίας Γερμανού – «Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι»

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Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Κρήτη.

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας και κάνει διακοπές με φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram την Κυριακή (09.08.2026), αποκαλύπτοντας στους followers της στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

«Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναταλία Γερμανού.

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