Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε γυναίκα από τα κύματα στον Καβρό (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση μιας γυναίκας που κινδύνεψε στη θάλασσα κατέβαλε το πρωί της Δευτέρας ναυαγοσώστης στην παραλία του Καβρού Αποκορώνου, στα Χανιά.
Η γυναίκα βρέθηκε σε δύσκολη θέση εξαιτίας του έντονου κυματισμού που επικρατούσε στην περιοχή, λόγω των ισχυρών ανέμων.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε άμεσα στη θάλασσα για να βοηθήσει τη γυναίκα, δίνοντας μάχη με τα κύματα.
Η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος, καθώς η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό χάρη στην άμεση συνδρομή του ναυαγοσώστη, χωρίς να κινδυνέψει η ζωή της.
Διαβάστε επίσης:
Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από χωριό της Έδεσσας
Κικίλιας: 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό – Ενίσχυση με drones, σκάφη και σύγχρονα μέσα
Ηλεία: Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα – Γιατί συνελήφθη ο σύζυγός της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.