Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε γυναίκα από τα κύματα στον Καβρό (Video)

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Μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση μιας γυναίκας που κινδύνεψε στη θάλασσα κατέβαλε το πρωί της Δευτέρας ναυαγοσώστης στην παραλία του Καβρού Αποκορώνου, στα Χανιά.

Η γυναίκα βρέθηκε σε δύσκολη θέση εξαιτίας του έντονου κυματισμού που επικρατούσε στην περιοχή, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έσπευσε άμεσα στη θάλασσα για να βοηθήσει τη γυναίκα, δίνοντας μάχη με τα κύματα.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος, καθώς η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό χάρη στην άμεση συνδρομή του ναυαγοσώστη, χωρίς να κινδυνέψει η ζωή της.

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