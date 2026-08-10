search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2026 13:18

Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από χωριό της Έδεσσας

10.08.2026 13:18
xamogelo_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός 31χρονου άνδρα από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 06/08/2026 στις 15:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας, ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος, 31 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/08/2026, για την εξαφάνιση του Καραΐτσου Ραφαήλ-Γεωργίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος έχει ύψος 1,80 μ., 90 κιλά, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα και μπλε παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Κικίλιας: 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό – Ενίσχυση με drones, σκάφη και σύγχρονα μέσα

Ηλεία: Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα – Γιατί συνελήφθη ο σύζυγός της

Μήλος: Ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα και δεν μπορούσε να κατέβει – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chania_souda_klopi_psaria_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Σούδα – Η πλωτή καταδίωξη και οι περιπετειώδεις συλλήψεις (photos)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:47
chania_souda_klopi_psaria_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Σούδα – Η πλωτή καταδίωξη και οι περιπετειώδεις συλλήψεις (photos)

fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

1 / 3