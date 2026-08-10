Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

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Μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να μετατραπεί το παιχνίδι στην πισίνα σε τραγωδία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα και χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε ελάχιστο βάθος νερού, εξηγεί ο ναυαγοσώστης Φρίξος Κυριάκου.

Ο ίδιος μιλώντας στο Sigmalive, απευθύνει έκκληση προς τους γονείς για συνεχή και αδιάλειπτη επίβλεψη των παιδιών μέσα και γύρω από το νερό.

Όπως αναφέρει, η δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς βοηθά τους γονείς και τους πολίτες να κατανοήσουν ότι ο πνιγμός είναι συνήθως αθόρυβος και μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα.

«Ποστάροντας αυτά τα βίντεο βοηθάμε τον κόσμο να κατανοήσει ότι εκτός του ότι ο πνιγμός είναι συνήθως αθόρυβος, τονίζουμε ότι δευτερόλεπτα αρκούν για να βρεθεί ένα παιδάκι σε άμεσο κίνδυνο, είτε είναι μέσα ή γύρω από το νερό. Συνεχή επίβλεψη μέχρι την απομάκρυνση», σημειώνει ο κ. Κυριάκου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στα μικρά παιδιά, τα οποία συχνά ακολουθούν τα μεγαλύτερα χωρίς να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Παράλληλα, τονίζει ότι ακόμη και μικρή ποσότητα νερού μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς «20-30 πόντοι νερό δεν νοείται ασφαλές περιβάλλον».

Ο ναυαγοσώστης υπογραμμίζει πως όταν τα μικρά παιδιά βρίσκονται στο νερό, οι γονείς ή οι συνοδοί τους πρέπει να βρίσκονται μαζί τους και να διατηρούν συνεχώς οπτική επαφή. Η επίβλεψη, όπως εξηγεί, δεν πρέπει να διακόπτεται όσο το παιδί βρίσκεται μέσα ή κοντά στο νερό.

Αναφερόμενος στα μπρατσάκια, διευκρινίζει ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν την παρουσία και την προσοχή των γονιών.

«Τα μπρατσάκια είναι σωστά για την ασφάλεια αλλά δεν αντικαθιστούν σε καμιά περίπτωση την επιτήρηση των γονιών», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυριάκου επισημαίνει ακόμη έναν κίνδυνο που συχνά υποτιμάται. Ένα παιδί που πέφτει στο νερό μπορεί να μην καταφέρει να επαναφέρει το σώμα του στη σωστή θέση, ακόμη και αν το βάθος είναι τέτοιο που μπορεί να πατήσει. Ειδικά όταν δεν γνωρίζει κολύμπι, η στάση του σώματός του μπορεί να το εμποδίσει να κρατήσει το πρόσωπό του στην επιφάνεια και να αναπνεύσει.

«Ένα παιδί όταν πέσει στο νερό ακόμα και να πατά δεν είναι εύκολο, όταν δεν ξέρει κολύμπι, να φέρει το κορμί του στη σωστή θέση, με αποτέλεσμα η κλίση του σώματός του να μην το επιτρέπει να αναπνέει στην επιφάνεια», εξηγεί.

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