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09.08.2026 23:47

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

09.08.2026 23:47
kleidaries

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Μία ασυνήθιστη μέθοδο διάρρηξης, με χρήση καυστικού υγρού στις κλειδαριές ασφαλείας, καταγράφουν οι αστυνομικές αρχές κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πιο πρόσφατα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο διαμερίσματα στον Βύρωνα, όπου οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τις εισόδους χωρίς να προκαλέσουν θόρυβο.

Οι διαρρήκτες έριξαν οξύ στις κλειδαριές δύο διαμερισμάτων στην περιοχή, καταστρέφοντας τον εσωτερικό μηχανισμό και αποκτώντας πρόσβαση στους χώρους.

Ιδιοκτήτης ενός από τα σπίτια περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

«Εχθές το διαπιστώσαμε που ήρθαμε σπίτι. Ήρθε η γυναίκα μου να ανοίξει την πόρτα και είδε κάτω μία κηλίδα από ένα πρασινωπό υγρό. Μπήκαμε μέσα, το σπίτι ανακατεμένο, τα γνωστά. Ευτυχώς δεν κάνανε ζημιές σε έπιπλα, σε ντουλάπες. Κάποια πράγματα μας πήρανε, λίγα χρυσαφικά, κάτι φο μπιζού, τέτοια πράγματα», ανέφερε.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος

Η συγκεκριμένη τεχνική θεωρείται ιδιαίτερα αθόρυβη, καθώς οι δράστες χρησιμοποιούν καυστικό υγρό για να καταστρέψουν τα μεταλλικά εξαρτήματα στο εσωτερικό της κλειδαριάς.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι η μέθοδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2023 και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται νιτρικό οξύ.

Τι λέει πιστοποιημένος κλειθροποιός

Ο πιστοποιημένος κλειθροποιός Βασίλης Φούρλας εξήγησε ότι πρόκειται για τεχνική που εφαρμόζεται σχετικά σπάνια από διαρρήκτες.

«Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται σπάνια από τους διαρρήκτες είναι η ρίψη οξέως εσωτερικά της κλειδαριάς σε πόρτες ασφαλείας με νέου τύπου κλειδαριές. Λιώνοντας το μέταλλο μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο διαμέρισμα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πλέον λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την προστασία των κατοικιών απέναντι σε αυτή τη μέθοδο.

«Παρόλο που η μέθοδος διάρρηξης είναι σπάνια, ο κόσμος μπορεί να προστατευτεί και να βρει λύσεις με νέου τύπου κλειδαριές οι οποίες μπορούν να καλύψουν την υποδοχή του κλειδιού», συμπλήρωσε.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
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ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

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