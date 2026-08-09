Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

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Από το Ηράκλειο δεν θα βγει μόνο η είδηση της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για την φετινή 3η Σεπτέμβρη, αλλά μία ακόμα, πιο ενδιαφέρουσα, πρέπει να σας πω.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα κυκλοφορούν στην Κρήτη, ο Ανδρέας Παπανδρέου ο νεότερος – γιος του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου – σκέφτεται πολύ σοβαρά να κατέβει στην πολιτική και να είναι υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο. Εκεί ζει, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και κοινωνικά εδώ και πολλά χρόνια και είναι λογικό να προτιμήσει αυτή την περιφέρεια παρά οποιαδήποτε άλλη συνδέεται με την οικογένεια Παπανδρέου – όπως η Αχαία πχ.

Οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτέμβρη θαρρώ, αλλά το θέμα είναι στην τελική ευθεία.

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Και η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από τέτοιες θετικές κινήσεις και καλές ειδήσεις.

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