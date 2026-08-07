Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό – Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα – Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Takeaways by to pontiki AI Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό τέθηκε σε ισχύ, καταργώντας τη δυνατότητα δόμησης στα 4 στρέμματα για τουριστικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Οι νέες ρυθμίσεις απαιτούν πλέον εκτάσεις από 8 έως 16 στρέμματα για την ανάπτυξη νέων τουριστικών καταλυμάτων, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής.

Το πλαίσιο καθορίζει πέντε κατηγορίες ανάπτυξης βάσει της τουριστικής έντασης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα προστατεύσουν τους κορεσμένους προορισμούς, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

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Με δύο αλλαγές τίθεται από σήμερα Παρασκευή (7/8) σε ισχύ το το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που καταργεί τη δόμηση στα 4 στρέμματα, πουσάρει τις μεγάλες επενδύσεις και ήδη, από την παρουσίαση τον Μάιο, είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Την απόφαση συνυπογράφει η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη.

Πληθώρα αντιδράσεων για την κεντρική πρόβλεψη

Η κεντρική πρόβλεψη του νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, δηλαδή η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στα 4 στρέμματα και η πρόβλεψη ότι πλέον θα απαιτούνται από 8 έως 16 στρέμματα για την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, προβλέπει 5 κατηγορίες ανάπτυξης με βάση την ένταση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Σε σχέση με το Χωροταξικό που παρουσιάστηκε επίσημα τον Μάιο υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές στην πρώτη και την πέμπτη κατηγορία.

Αναλυτικά:

1] Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης

Δίνεται προτεραιότητα κυρίως στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων καταλυμάτων, με αυστηρότερους όρους για τη δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων. Για νέα ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτούνται τουλάχιστον 16 στρέμματα. Επιτρέπει 100 κλίνες για τα πρώτα 16 στρέμματα, αλλά αν το γήπεδο είναι μεγαλύτερο, για το τμήμα πάνω από τα 16 στρέμματα εφαρμόζεται όριο 6 κλινών ανά στρέμμα, μέχρι το ανώτατο όριο της κατηγορίας Β που είναι οι 350 κλίνες.

Στο «κόκκινο» είναι 18 δημοτικές ενότητες σε Μύκονο, Τήνος, Σαντορίνη, Σκιάθο, Λαγανά, Χερσόνησο, Κέρκυρα, κ.ά.

2] Αναπτυγμένες περιοχές

Διατηρείται η έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, αλλά με ηπιότερους περιορισμούς. Το ελάχιστο γήπεδο για νέα ξενοδοχεία εκτός σχεδίου αυξάνεται στα 12 στρέμματα, ενώ στα νησιά της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μονάδες έως 350 κλίνες. Παράλληλα, ενισχύονται οι ειδικές μορφές τουρισμού και η ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών υποδομών.

3] Αναπτυσσόμενες περιοχές

Προβλέπεται μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων και καταλυμάτων, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων εκτός σχεδίου απαιτούνται 8 στρέμματα.

4] Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης

Δίνεται έμφαση στην ήπια ανάπτυξη νέων προορισμών και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Και σε αυτές τις περιοχές η ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων σε εκτός σχεδίου γη απαιτεί 8 στρέμματα.

5] Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης

Αφαιρέθηκε η απαίτηση για 8 στρέμματα. Προβλέπονται αντίθετα κίνητρα για ειδικές μορφές τουρισμού, glamping, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών και ακόμη και δυνατότητα ευνοϊκότερων όρων δόμησης μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού, χωρίς να θεσπίζεται εκεί το νέο ελάχιστο των 8 στρεμμάτων.

Και όλα αυτά υπό αίρεση

Το θέμα είναι ότι οι προβλέψεις αυτές είναι υπό αίρεση καθώς ο αριθμός των εκτός σχεδίου στρεμμάτων που απαιτείται μπορεί να ανατραπεί.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται οι προβλέψεις ισχύουν:

«Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, για τις περιοχές κατηγορίας Α, Β, Γ και Δ, η ελάχιστη αρτιότητα στα γήπεδα εκτός σχεδίου είναι: (Α) 16 στρέμματα, (Β) 12 στρέμματα, ενώ στις περιοχές (Γ) και (Δ) ΚΑΙ (Ε) προϋπόθεση είναι τα 8 στρέμματα».

Όπου εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου είναι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Για να το κάνουμε λιανά, αυτό το «μέχρι» χωράει πολύ νερό. Δηλαδή, «κλείνει το μάτι» για ανατροπή μετά την εκπόνηση ΤΠΣ και ΕΠΣ. Και αυτό γιατί η κεντρική αντίδραση θα είναι ότι η πρόβλεψη για εκτός σχεδίου εκτάσεις από 8 έως 16 στρέμματα, πουσάρει τις μεγάλες επενδύσεις και φέρνει σε ασφυξία τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου οικοπέδων κάτω των 8 στρεμμμάτων.

Σύμφωνα με τους δύο υπουργούς, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρυμένων προορισμών, αλλά και στην ανάδειξη νέων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ-Τ) αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο, για τη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με πιο οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Πάντως, πληθώρα συζητήσεων και αντιδράσεων έχει η κεντρική πρόβλεψη του νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, δηλαδή η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στα 4 στρέμματα και η πρόβλεψη ότι πλέον θα απαιτούνται από 8 έως 16 στρέμματα για την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Συνοπτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό:

θέτει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις,

οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών,

προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις,

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές,

και καθοδηγεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί στρατηγικό εργαλείο εθνικού σχεδιασμού, που θέτει τις προϋποθέσεις για μια οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Με σαφείς κανόνες και στρατηγικές κατευθύνσεις, συνδυάζει την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των προορισμών της χώρας. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τους Γενικούς Γραμματείς και τα στελέχη των δύο Υπουργείων για την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία. Ο χωρικός σχεδιασμός δεν είναι απλώς ένα θεσμικό εργαλείο, είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον της χώρας. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Προστατεύουμε το περιβάλλον, ενισχύουμε την οικονομία και αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο τουρισμός, ως εθνικό κεφάλαιο και βαριά βιομηχανία της χώρας, αποκτά για πρώτη φορά ένα σύγχρονο και σταθερό χωρικό πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια δικαίου, ενθαρρύνει τις υπεύθυνες επενδύσεις και διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη θα συμβαδίζει με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για έναν τουρισμό που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγικής μας για ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, με μέτρο και ισορροπία, με σεβασμό στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Επιδίωξή μας είναι η τουριστική δραστηριότητα να επεκταθεί σε περισσότερους προορισμούς και σε μεγαλύτερο μέρος του έτους, ώστε τα οφέλη της να φτάνουν σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες. Με σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, καθορίζεται πού και με ποιους όρους μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός, χωρίς να παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες κάθε τόπου. Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς διατηρούν τον αναγκαίο χώρο για να σχεδιάσουν λύσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες της περιοχής τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους φορείς για την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαβούλευση. Κοινός μας στόχος είναι να διαφυλάξουμε την αξία του ελληνικού τουρισμού και να την ενισχύσουμε με ποιοτικούς και βιώσιμους όρους, δημιουργώντας πραγματική υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία», πρόσθεσε από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

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