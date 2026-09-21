Η κλασική «Τζένη- Τζένη» του Σαββάτου και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» της Κυριακής ήταν τα δημοφιλέστερα του διήμερου (19-20/9)

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Το Σάββατο το δεύτερο σε τηλεθέαση πρόγραμμα ήταν το αφιέρωμα «Με λένε Γιώργο» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη που ετοίμασε και παρουσίασε η Μαρία Βούσουλα.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» της Αναστασίας Γιάμαλη.

Στις επόμενες θέσεις κυριάρχησε η ενημέρωση μέσω των δελτίων ειδήσεων αλλά και η αθλητική δραστηριότητα λόγω του τελικού του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Την Κυριακή άνετη ήταν η επικράτηση και λόγω πρεμιέρας της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα», ενώ η άλλη νέα σειρά της σεζόν 2026/2027 «Μπλε ώρες» πέρασε στην τρίτη θέση δημοφιλίας, πίσω και από το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Στα «πάνω» της και την Κυριακή η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» προσπέρασε ακόμα και την πλειονότητα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών.

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Η «μάχη» τηλεθέασης ανάμεσα στις σειρές «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Μπλε ώρες» το βράδυ της Κυριακής (20/9)