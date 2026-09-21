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21.09.2026 16:30

Η «μάχη» τηλεθέασης ανάμεσα στις σειρές «Δυο μαύρα πουκάμισα» και «Μπλε ώρες» το βράδυ της Κυριακής (20/9)

21.09.2026 16:30
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Κέρδισε -κατ΄αρχάς- τις εντυπώσεις από ότι φαίνεται η νέα δραματική σειρά «Μαύρα πουκάμισα» του Mega στη χθεσινή πρεμιέρα της με διπλό επεισόδιο σύμφωνα και με τα στοιχεία της Nielsen στην ώρα μετάδοση της. Την ίδια ώρα από τον ΣΚΑΪ μεταδόθηκε επίσης διπλό επεισόδιο της νέας ελληνικής σειράς «Μπλε ώρες», η οποία είχε πρεμιέρα την προηγούμενη Κυριακή και συμπλήρωσε μια εβδομάδα μεταδόσεων.

Στο χθεσινό μπρα ντε φερ του prime time μεταξύ των δύο σειρών επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση η σειρά του Mega.

Από την ταυτόχρονη έναρξη των δύο σειρών βρέθηκε «μπροστά» εκείνη του Mega και διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια μετάδοση των δύο επεισοδίων της έναντι της σειράς του ΣΚΑΪ.

Η δυναμική στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» ήταν σταθερά σε διψήφια μερίδια με χαμηλότερη επίδοση 11,8%. «Απέναντι» οι «Μπλε ώρες» περιορίστηκαν σε μονοψήφια μερίδια τηλεθέασης, υποπολλαπλάσια της σειράς του Mega. Το καλύτερο μερίδιο (7,5%) κατάφεραν οι «Μπλε ώρες» στο τελευταίο 15αλεπτο του δεύτερου επεισοδίου και αφότου είχε ολοκληρωθεί η μετάδοση της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπως φαίνεται και στους συγκριτικούς πίνακες της Nielsen με το πρώτο- προσωρινά, όπως τονίζει η εταιρεία μετρήσεων- στοιχεία τηλεθεασης.

Στη σούμα το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στα «Δυο μαύρα πουκάμισα» υπολογίστηκε στο 14% και στις «Μπλε ώρες» 4,9%.

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