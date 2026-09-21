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21.09.2026 17:29

Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ – «Να τελειώσει ο γελοίος πόλεμος στην Ουκρανία»

21.09.2026 17:29
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει «χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας του ντίζελ και ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

 «Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», κατέληξε.

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