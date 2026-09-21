Σφοδρή επίθεση Πολάκη στον Πατούλη: «Προφανώς ήξερε και κάλυπτε το ιατρείο των εγκληματιών – Έχει συμφέροντα»

Takeaways by to pontiki AI Ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, για συγκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων σχετικά με ιατρείο στο Κολωνάκι όπου σημειώθηκε θάνατος ασθενούς.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο κ.

Πατούλης γνώριζε για τη λειτουργία του χώρου και δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες αναστολής της δραστηριότητάς του.

Επικαλούμενος στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ο κ.

Πολάκης έθεσε ερωτήματα για τη μετατροπή της εταιρείας «Medy Terma» σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ιατρείου.

Ο ίδιος ζήτησε την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, διερωτώμενος για τη νομιμότητα των παραστατικών που εκδόθηκαν κατά το επίμαχο διάστημα.

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Πυρά εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κατά του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργου Πατούλη, με σοβαρές καταγγελίες για παρανομίες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Μιλώντας στο OPEN, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο Γιώργος Πατούλης γνώριζε για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι και τον κατηγόρησε ότι δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σχετικά με εταιρεία που, όπως ανέφερε, άλλαξε δραστηριότητα από παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε διαχείριση ακινήτων και στη συνέχεια επανήλθε στον χώρο της υγείας.

«Προφανώς ήξερε και κάλυπτε – Γίνεται ξέπλυμα»

Ο Παύλος Πολάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, έκανε λόγο για «ξέπλυμα» και ζήτησε να διερευνηθεί τι συνέβαινε το διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, τα ιατρεία παρέμεναν κλειστά. «Αυτούς τους 7 μήνες που είναι κλειστά τα ιατρεία, έκοβαν παραστατικά; Πώς δούλευε;», διερωτήθηκε, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κ. Πατούλης προφανώς ήξερε και κάλυπτε. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει απλά ένα τηλέφωνο να κάνουν αναστολή λειτουργίας. Αυτοί είναι εγκληματίες, πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε εύπιστους και μέλη της ελίτ που νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα. Ο κάθε τσαρλατάνος μιλάει για κβαντική ιατρική. Π@π@ρι@ μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Άδωνις υποδαυλίζει αυτή την κατάσταση. Είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο προς την ευζωία, στην αναγεννητική ιατρική», είπε και συνέχισε:

«Ο κ. Πατούλης έχει μια εταιρία που συμμετέχει με 100% και όχι 50%. Αυτό το μαγαζί στεγάζεται εκεί που έχει το ορθοπεδικό του γραφείο. Έφτιαξε μια ΙΚΕ το 2020, το 2024 παίρνει το 100%, παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους χώρους. Το ΓΕΜΗ λέει ότι έχει το 100%. Το οδοντιατρείο είναι άλλο. Τον Φεβρουάριο του 2026 μετέτρεψε το ιατρείο σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, real estate. Τον Γενάρη του 2026. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τον θάνατο Μαζωνάκη, ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην προηγούμενη κατάσταση. Επτά μήνες δεν έκλεισαν τα ιατρεία, δεν φαίνονταν πουθενά. Ισολογισμό για το 2026 κατέθεσε η εταιρεία ακινήτων. Τι θέλει να πετύχει; Ξέπλυμα είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε; Θα τα πάω στον Εισαγγελέα. Όταν βγάζω κάτι, έχω στοιχεία. Αυτούς τους 7 μήνες που είναι κλειστά τα ιατρεία, έκοβαν παραστατικά; Πώς δούλευε;»

«Έχει συμφέροντα γι’ αυτό κάλυπτε αυτό το ιατρείο των εγκληματιών»

Συνεχίζοντας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι ηγέτης του Ιατρικού Συλλόγου είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτόν τον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, της ευεξίας και της μακροζωίας. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι’ αυτό κάλυπτε αυτό το ιατρείο των εγκληματιών, στο Κολωνάκι. Το 2019 κατήργησαν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας. Ήταν συνειδητή επιλογή. Δεν έχουν κάνει τίποτα από τότε. Να δούμε τι έργο έκανε τότε και τι τώρα. Και το ίδιο έγινε και με το ΕΟΠΥΥ. Το έκανε για να καλύψει τους απατεώνες. Έχουμε μια κυβέρνηση που παρακολουθούσε όποιον μιλούσε ελληνικά.

Θα βγουν και άλλα στη φόρα. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν υπογραφεί από Γεωργιάδη, Αγαπηδάκη και Θεμιστοκλέους για το ποιοι μπορούν να κάνουν botox, ποιους ωφελεί; Έβγαλαν τρεις αποφάσεις. Έβαλαν και τους οδοντιάτρους, που έχει συμμετοχή στην εταιρεία ο Πατούλης. Το 2026 έβγαλαν τους νευρολόγους, νευροχειρουργούς και οφθαλμίατρους και κρατάει τους οδοντίατρους. Λέει ψευτιές ο Πατούλης. Αυτό έγινε για να βοηθήσουν αυτές τις εταιρίες που κάτω από το προκάλυμμα των οδοντιατρείων και των αισθητικών είχαν στήσει μηχανισμό κάποιοι επιχειρηματίες για να ‘κονομήσουν. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονταν για τα νησιά».

«Ο θάνατος του Μαζωνάκη ήταν παράπλευρη απώλεια, όταν αφήνεις λυτούς εγκληματίες, θα κάτσει η στραβή»

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε στο θέμα της εταιρείας που συνδέει με τον Γιώργο Πατούλη και υποστήριξε ότι υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη μετατροπή της σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.

«Η μόνη προσφορά του Πατούλη, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Μετέτρεψε την εταιρεία του, η οποία είχε αρχικά και ένα ποσοστό σε εξωχώρια εταιρία, σε εταιρία διαχείρισης ακινήτων. Γιατί; Για να πάρει επιδότηση; Για να πάρει κάποιο κτήριο; Να κρύψει έσοδα; Να στείλει κάποια λεφτά πουθενά αλλού; Να τα βρει ο κ. Πιτσιλής», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όλο αυτό το σύστημα γλέντησε επί ΝΔ. Παράπλευρη απώλεια ήταν και ο θάνατος του Μαζωνάκη. Όταν αφήνεις λυτούς εγκληματίες, θα κάτσει και η στραβή. Ο Πλεύρης ήξερε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα είπε ότι πήρε τον γιατρό τηλέφωνο. Τον ήξερε από το 2012, σύμφωνα με αυτά που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έμαθα ότι τον ξέρει από το 2009. Είχε γίνει πρώτη συγκέντρωση πριν τη σύσταση. Ο Πλεύρης πρότεινε τον Θεοδωρόπουλο ως ειδικό των ειδικών για τα ιατρικά λάθη.

Όλη η αυτή η ανάπτυξη της τσαρλατάνικης, κομπογιαννίτικης, αλμπάνικης, εναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής, κβαντικής ιατρικής ενισχύθηκε σημαντικά από την κυβέρνηση. Τα κανάλια φωνάζουν τον υπνωτιστή σαν θεραπευτή. Το Κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο».

Καταγγελία Πολάκη: Η αλλαγή δραστηριότητας στην εταιρεία Medy Terma

Ο κ. Πολάκης επικαλέστηκε στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Πατούλης κατείχε το 100% εταιρείας με την επωνυμία «Medy Terma».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η εταιρεία είχε αρχικά δραστηριότητα στον χώρο της δερματολογίας και της πλαστικής χειρουργικής και στεγαζόταν στη Ρόδων 2 στο Μαρούσι.

Όπως υποστήριξε, τον Φεβρουάριο του 2026 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και η δραστηριότητά της μετατράπηκε σε διαχείριση ακινήτων. Ο ίδιος έκανε λόγο για αγορά, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποιήθηκε νέα αλλαγή, με την εταιρεία να επιστρέφει στην προηγούμενη δραστηριότητά της, δηλαδή στον χώρο της ιατρικής.

Με βάση τα παραπάνω, έθεσε το ερώτημα τι συνέβη κατά το διάστημα που, όπως υποστήριξε, η εταιρεία εμφανιζόταν ως εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, ενώ οι ιατρικές δραστηριότητες φέρεται να συνεχίζονταν.

«Πώς γίνεται ένα ιατρείο δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής να λειτουργεί μήνες κάτω από την ομπρέλα μιας εταιρείας που ασχολείται με διαχείριση ακινήτων; Τι παραστατικά έκοβε;» διερωτήθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα στοιχεία που επικαλείται είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση.

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