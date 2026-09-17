Επίθεση Πολάκη σε Πατούλη: «Παραιτήσου τώρα»

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Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη, εξαπολύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη δράση διαφόρων «κέντρων ευεξίας και αναζωογώνησης».

Ο Π. Πολάκης γράφει:

«Αααα ρε ΠΑΤΟΥΛΗ ,τι ξεφτιλας εισαι!!!!

Γι αυτο προσπαθεις να συγκαλυψεις και να δικαιολογησεις τα ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ;;

Εισαι και ΠΡΟΕΔΡΟΣ σε εταιρεια «αναγεννητικης» αισθητικης κλπκλπ «Ιατρικης»;;;;;;

Εισαι και Προεδρος της αστικης μη κερδοσκοπικης εταιρειας “ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»!!!

Τι να ελεγξεις τοτε;;

Αφου κονομας και συ απο βιταμινες,βλαστοκυτταρα και λοιπα ζαρζαβατικα!!

ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ!!»

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