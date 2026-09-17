Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή μόνο με πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – Κριτήριο για τις συνεργασίες το πρόγραμμά μας

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Κλειστά τα χαρτιά του για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ για τα σενάρια που δεν θα είναι πρώτη η ΝΔ, κράτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας μόνο στην περίπτωση πρωτιάς του Κινήματος, ως προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως μαθηματικά δεν βγαίνει με βάση τον εκλογικό νόμο να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς τη ΝΔ, εάν το σημερινό κυβερνών κόμμα πρωτεύσει στις εκλογές. Η θέση του ΠΑΣΟΚ όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ ισχύει.

Άρα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η δική του πρωτιά στις κάλπες και στη συνέχεια το ένα και μοναδικό κριτήριο για τις συμμαχίες θα είναι η εφαρμογή του προγράμματός του από την πρώτη έως την τελευταία αράδα. Δεν μπήκε όμως στην «ονοματολογία», να αναφέρει δηλαδή ποιοι θα μπορούσαν να είναι σύμμαχοι σε ένα τέτοιο σχήμα.

Ούτε μπήκε στην κουβέντα σεναρίων με πρώτο κάποιο άλλο κόμμα και τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση το ΠΑΣΟΚ.

Συνέντευξη Νίκου Ανδρουλάκη στον ΣΚΑΪ και στους Αταίριαστους #live https://t.co/N7Z5XfALXC — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 17, 2026

1,2 δισ. καθαρή δαπάνη τον πρώτο χρόνο από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε απάντηση στην κυβερνητική κριτική περί ακοστολόγητων εξαγγελιών, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα ποσά για το δημοσιονομικό αποτύπωμα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και διευκρινίζοντας ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του παρουσίασε στη ΔΕΘ μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης, με παρεμβάσεις για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος, τους μισθούς, τις συντάξεις και το κόστος στέγασης. Όπως ανέφερε, τα πρώτα μέτρα και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα προωθηθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο μιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το συνολικό κόστος του προγράμματος κατά τον πρώτο χρόνο ανέρχεται σε 1,37 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή δημοσιονομική δαπάνη περιορίζεται στα 1,2 δισ. ευρώ. Με την πλήρη ανάπτυξη των μέτρων σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένων της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, το συνολικό ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 3,8 δισ. ευρώ και η καθαρή δαπάνη σε 3,1 δισ. ευρώ τον χρόνο.

«Οφείλω να απαντήσω, για να αποδείξω αν αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα ή αν υπάρχει τεκμηρίωση», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε ένα μέτρο που συνεπάγεται άμεση κρατική δαπάνη και σε μια παρέμβαση που μπορεί να επιστρέψει χρήματα στα δημόσια ταμεία μέσω της ανάπτυξης και της αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Πώς θα δοθούν 13η σύνταξη και 13ος μισθός

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού δεν θα γίνει εφάπαξ, αλλά σε δύο στάδια. Η πρώτη δόση προβλέπεται να δοθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος και η δεύτερη κατά τον τρίτο, ώστε στη συνέχεια τα μέτρα να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Ειδικότερα, για τη 13η σύνταξη, ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την καταβολή της πρώτης δόσης το 2027 και την ολοκλήρωση του μέτρου το 2030.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε και στην κυβερνητική κριτική για την πρόταση αύξησης του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ ετήσιου τζίρου. Υποστήριξε ότι το μέτρο μπορεί να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς η ελάφρυνση των μικρών επιχειρήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και τελικά σε αυξημένα δημόσια έσοδα.

«Δεν είναι ένα μέτρο δημοσιονομικό μόνο το πόσο κοστίζει μια χρονιά, αλλά και το ποιες επιπτώσεις έχει στην οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση κάθε πρότασης δεν μπορεί να εξαντλείται στο άμεσο λογιστικό της κόστος.

«Να ελεγχθούν όλα τα προγράμματα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της κοστολόγησης των προγραμμάτων όλων των κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία. Όπως επισήμανε, ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά όχι μόνο το άμεσο δημοσιονομικό κόστος, αλλά και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις κάθε παρέμβασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών, στις παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην πράσινη μετάβαση. Κατά τον ίδιο, το σημερινό καθεστώς φορολόγησης των μερισμάτων ευνοεί περισσότερο τη συσσώρευση πλούτου παρά τη διοχέτευση κεφαλαίων σε νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό και στη στεγαστική κρίση, χαρακτηρίζοντάς τα δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές. Όπως υποστήριξε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνδυάσει τη στήριξη του εισοδήματος με την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημιουργία σύγχρονων, ανταγωνιστικών αναπτυξιακών δομών.

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