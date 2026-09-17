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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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17.09.2026 10:35

Τσουκαλάς για εισαγγελική παρέμβαση για ΙΣΑ: Αναδεικνύει την ανεπάρκεια του μηχανισμού ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας

17.09.2026 10:35
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Η εισαγγελική παρέμβαση για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών του ΙΣΑ για την υπόθεση Μαζωνάκη αναδεικνύουν την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

«Η εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και η εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν με τον πλέον θεσμικό τρόπο ένα κρίσιμο ζήτημα: την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας.

Προχθές, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε κρατική ευθύνη στην υπόθεση. Παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση στον νόμο του Επιτελικού Κράτους του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, των γνωστών “Ράμπο Υγείας”, που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με Υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έθεσε ήδη με ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον βουλευτή Ιωαννίνων και Αν. Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννη Τσίμαρη, την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας.

Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά.

Εποπτεία με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή στελέχωση, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και διαφάνεια στα πορίσματα και στα αποτελέσματά τους.

Η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού».

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