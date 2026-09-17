ΙΣΘ: Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που σήμανε το συναγερμό για την αναρχία στο χώρο της υγείας

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Την ανάγκη μεταρρύθμισης στον τομέα των ελέγχων στο χώρο της υγείας αλλά και την ανεπάρκεια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αποκαλύφθηκε με τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

O επιστημονικός σύλλογος αποκαλύπτει ότι το θέμα της άναρχης διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είχε τεθεί πρόσφατα και επισήμως στη συνάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ και στη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδης, στα γραφεία του ΙΣΘ.

Μάλιστα ο σύλλογος, τους είχε καταθέσει και υπόμνημα που μεταξύ άλλων ζητούσε τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση, – που δεν είναι νέο φαινόμενο – και να τεθούν κανόνες για απαγορευμένο περιεχόμενο, όπως ψευδείς ισχυρισμοί, υποσχέσεις αποτελεσμάτων ή εκμετάλλευση μαρτυριών ασθενών.

Το υπόμνημα στον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΘ στο υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας ζητούσε:

– κωδικοποίηση της νομοθεσίας,

– σαφή διάκριση μεταξύ επιστημονικής ενημέρωσης και παραπλανητικής εμπορικής προβολής,

– ενιαία εφαρμογή των κανόνων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα,

– ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων.

Ο ΙΣΘ έχει ήδη υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις:

– λειτουργία ειδικής φόρμας καταγγελιών για παράνομη ή παραπλανητική ιατρική διαφήμιση,

– δημοσίευση ηλεκτρονικού καταλόγου αδειοδοτημένων ιατρείων και ειδικοτήτων των μελών του ΙΣΘ,

– επανειλημμένες δημόσιες ανακοινώσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο, την παρουσία ιατρών στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, καθώς και για την παραπλανητική χρήση τίτλων ειδικότητας.

Επίσης τονίζει ότι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) έχει διαμορφωθεί σε μια προ-ψηφιακή εποχή και δεν επαρκεί πλέον για να προστατεύσει τους πολίτες από πρακτικές που διακινούνται μέσω ιστοσελίδων, social media και νέων μορφών επικοινωνίας.

Η σημερινή συγκυρία, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, επιβεβαιώνει όσα έχει επισημάνει εδώ και χρόνια: η ανάγκη για θεσμική μεταρρύθμιση είναι επιτακτική.

Ο ΙΣΘ αναγνωρίζει ότι η αναθεώρηση του Κώδικα αποτελεί σύνθετο νομοθετικό εγχείρημα, που απαιτεί διάλογο, χρόνο και συμμετοχή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Επαναδιατυπώνει το αίτημά του για προώθηση της μεταρρύθμισης και δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων φορέων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία και θα διασφαλίζει το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος.

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