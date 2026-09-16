Θάνατος Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο ΙΣΑ τους ισχυρισμούς των γιατρών της κλινικής – «Ποτέ δεν χορηγήσαμε άδεια για εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης»

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Σε κατηγορηματική διάψευση προχώρησε πριν από λίγο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τους ισχυρισμούς των δυο γιατρών του Κολωνακίου, που έχουν συλληφθεί για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ότι τους έχει χορηγήσει άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ενώ παράλληλα διαμηνύει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΣΑ αναφέρει: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών στο θάνατο του Γ. Μαζωνάκη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.

Επιπλέον επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο Ι.Σ.Α. θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».

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