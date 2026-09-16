search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 16:14
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

16.09.2026 15:58

Θάνατος Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο ΙΣΑ τους ισχυρισμούς των γιατρών της κλινικής – «Ποτέ δεν χορηγήσαμε άδεια για εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης»

16.09.2026 15:58
patoulis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κατηγορηματική διάψευση προχώρησε πριν από λίγο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τους ισχυρισμούς των δυο γιατρών του Κολωνακίου, που έχουν συλληφθεί για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ότι τους έχει χορηγήσει άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ενώ παράλληλα διαμηνύει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΣΑ αναφέρει: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών στο θάνατο του Γ. Μαζωνάκη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.

Επιπλέον επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για τα όσα ψευδώς κατέθεσαν οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει απόφαση για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο Ι.Σ.Α. θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Χειροπέδες σε τέσσερις γυναίκες που πουλούσαν τσιγάρα σε ανήλικους – Ο ένας είχε πλαστή ταυτότητα

Ελληνικό – Αργυρούπολη: Επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, έξι μέτρα κατά της υπογεννητικότητας

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AVIN team x Ithaca
ADVERTORIAL

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

MagentaTV_logo
ADVERTORIAL

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

roger_waters
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Roger Waters στέλνει μήνυμα στον «μικρό κ@ριόλη» Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του Macklemore λόγω «Free Palestine»

hope-blooms_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

«Hope Blooms»: Πρόγραμμα ενίσχυση ψυχικής υγείας για οικογένειες με σπάνιες και χρόνιες παθήσεις

mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί οι δύο γιατροί κατηγορούν το ΕΚΑΒ – Καταπέλτης ο πρόεδρος των εργαζομένων, διάψευση από τη διοίκηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 16:14
AVIN team x Ithaca
ADVERTORIAL

Η AVIN συνεχίζει να προσφέρει «Χαμόγελα για όλους»

MagentaTV_logo
ADVERTORIAL

Η League Phase του UEFA Europa League ξεκινά με Ολυμπιακό και ΟΦΗ στη MagentaTV

roger_waters
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Roger Waters στέλνει μήνυμα στον «μικρό κ@ριόλη» Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του Macklemore λόγω «Free Palestine»

1 / 3