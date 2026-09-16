Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς κοπάδι, χωρίς εισόδημα, χωρίς Ταμείο Ανεργίας – Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορεί να μένουν απροστάτευτοι

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Τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Ανεργίας Αγροτών και Κτηνοτρόφων, για τις περιπτώσεις στις οποίες παραγωγοί υποχρεώνονται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους εξαιτίας ζωονόσων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων, φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ένα σοβαρό κενό στο Eλληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Κτηνοτρόφοι που υποχρεώνονται να θανατώσουν τα κοπάδια τους και στη συνέχεια δεν μπορούν για μήνες να επανασυστήσουν την εκμετάλλευσή τους, βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στην προστασία έναντι της ανεργίας που προβλέπεται για άλλες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων.

Οι αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώνονται είναι αναγκαίες, αλλά δεν αποτελούν εισόδημα ανεργίας και δεν μπορούν να καλύψουν από μόνες τους τις ανάγκες μιας οικογένειας για όσο διάστημα ο κτηνοτρόφος παραμένει υποχρεωτικά εκτός παραγωγής.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα:

Πώς είναι δυνατόν ένας επαγγελματίας κτηνοτρόφος, που με κρατική εντολή χάνει το κοπάδι του και του απαγορεύεται να εργαστεί για μήνες, να θεωρείται ότι δεν δικαιούται προστασία από την ανεργία;

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη σημερινή κρίση της ευλογιάς. Αφορά συνολικά την ανάγκη να αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, ώστε κάθε νέα ζωονόσος ή άλλη αναγκαστική διακοπή της παραγωγής να μη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης για τις αγροτικές οικογένειες.

Μάλιστα, ευρωπαϊκό προηγούμενο υπάρχει ήδη. Στην Ισπανία προβλέπεται ειδική προστασία για αυτοαπασχολούμενους αγρότες, με ρητή αναγνώριση της προσωρινής παύσης δραστηριότητας κατά την περίοδο εξάλειψης ασθενειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να διευκρινιστεί εάν ο αποκλεισμός των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ από την προστασία έναντι της ανεργίας έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής Σύστασης για την πρόσβαση των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στην κοινωνική προστασία.

Παράλληλα, ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει εάν το ισπανικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική για την Ελλάδα και, κυρίως, εάν μπορούν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Ανεργίας Αγροτών και Κτηνοτρόφων.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«Δεν γίνεται να θυμόμαστε τους κτηνοτρόφους μόνο όταν έρχεται η ώρα της θανάτωσης και της αποζημίωσης. Όταν ένας άνθρωπος χάνει υποχρεωτικά το κοπάδι του και το κράτος τού απαγορεύει να επιστρέψει στην παραγωγή για μήνες, στην πράξη χάνει τη δουλειά και το εισόδημά του. Κι όμως, σήμερα δεν διαθέτει το δίχτυ προστασίας που έχουν άλλοι αυτοαπασχολούμενοι.

Η κυβέρνηση γνώριζε αυτό το κενό και όφειλε να έχει κινηθεί πριν φτάσουμε στη σημερινή κρίση. Δεν αρκούν οι έκτακτες αποζημιώσεις κάθε φορά που ξεσπά μια ζωονόσος. Χρειάζεται μόνιμος μηχανισμός προστασίας. Γι’ αυτό προτείνω τη δημιουργία Ταμείου Ανεργίας Αγροτών και Κτηνοτρόφων, ώστε κανένας παραγωγός που αναγκάζεται να σταματήσει τη δουλειά του χωρίς δική του υπαιτιότητα να μη μένει χωρίς εισόδημα.

Αφού μπορεί να υπάρχει τέτοια προστασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά γιατί δεν μπορεί να υπάρξει και στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν την ίδια στοιχειώδη κοινωνική ασφάλεια που δικαιούνται και άλλοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Δημιουργία Ταμείου Ανεργίας για αγρότες και κτηνοτρόφους σε περίπτωση αναγκαστικής παύσης δραστηριότητας

Η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε υποχρεωτικές θανατώσεις κοπαδιών και σε πολύμηνη απαγόρευση επανασύστασης των εκμεταλλεύσεων. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι στερούνται, όχι μόνο το ζωικό τους κεφάλαιο αλλά και κάθε δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι έκτακτες αποζημιώσεις των θανατωθέντων ζώων δεν υποκαθιστούν έναν μόνιμο μηχανισμό αναπλήρωσης του εισοδήματος. Παράλληλα, οι επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ ως ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ δεν υπάγονται στο Ελληνικό Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, αντίθετα με άλλες κατηγορίες μη μισθωτών.

Η Σύσταση 2019/C-387/01 του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις παροχές ανεργίας στους κλάδους κοινωνικής προστασίας και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ουσιαστική πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε επαρκή προστασία. Στην Ισπανία, η πρόσθετη διάταξη 5 του Real Decreto 1541/2011 αναγνωρίζει ρητά ως προστατευόμενη προσωρινή παύση δραστηριότητας την περίοδο εξάλειψης ασθενειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Αξιολόγησε τον αποκλεισμό των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ από την προστασία έναντι της ανεργίας στην Ελλάδα κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασης 2019/C-387/01;

Θεωρεί ότι το ισπανικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική για την κάλυψη αγροτών και κτηνοτρόφων που υποχρεώνονται να διακόψουν προσωρινά τη δραστηριότητά τους λόγω ζωονόσων;

Προτίθεται να καλέσει την Ελλάδα να θεσπίσει ειδικό Ταμείο Ανεργίας Αγροτών και Κτηνοτρόφων και να υποδείξει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ή τεχνικά εργαλεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δημιουργία και λειτουργία του;

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