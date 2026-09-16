Μητσοτάκης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Διμέτωπη επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα – «Ελπίδα ή περιπέτεια» το εκλογικό δίλημμα (Video)

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Mε ευθεία επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ άρχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την Συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός σχεδόν από την πρώτη φράση του πέρασε στην επίθεση, λέγοντας ότι «η πρώτη ψηφοφορία αποκάλυψε την αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης. Δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές ή υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό “όχι” ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά”, ιδίως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη». Μάλιστα, ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ θα μπορούσε να φέρει πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα την καταψήφιζε.

Ο Κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι καταστρατηγεί το Σύνταγμα και ότι η θέση του είναι αδιέξοδη και ανιστόριτη, τονίζοντας ότι είναι «παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων» και λέγοντας ότι «όποιος ψηφίσει “όχι” ή “παρών”, στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», μιλώντας για «μία επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ».

«Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να δώσετε λευκή επιταγή στη ΝΔ. Παραγνωρίζω ότι με τον τρόπο αυτό προκρίνετε ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο και αυτοδύναμο κόμμα στις εκλογές. Όμως η επιτυχία μιας συνταγματικής αναθεώρησης δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία, αλλά από τη στάση της αντιπολίτευσης. Η ΝΔ και ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε συμφωνήσει το 2000 στην πρώτη Βουλή, αλλά και αργότερα στην αναθεωρητική, όταν και πάλι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που έγινε τότε και το έκανε η ΝΔ με υπευθυνότητα, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε και εσείς;», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «από τη μια, υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο για το 2027, που οδηγεί στο 2030, με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ. Από την άλλη, μία ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις: τη λογική Ανδρουλάκη του “πάρε κόσμε” και την όψη Τσίπρα που παλιά λεγόταν “αυταπάτη” και, σήμερα, επιστρέφει ως απάτη, ο οποίος μιλώντας πότε με όρους έτους και πότε τετραετίας, έχει μπερδέψει ακόμη και τα στελέχη του».

Στο ίδιο μοτίβο, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν πως αυτός που τάζει μειώσεις φόρων οδηγεί τη χώρα στη συνταγή χρεοκοπίας» και είπε ότι «ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ» είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, κάνοντας λόγο για απάτη και θέτοντας ως δίλημμα – εκλογικό και όχι μόνο – «ελπίδα ή περιπέτεια». Είπε, δε, ότι η Ελλάδα είναι «φάρος σταθερότητας στην αγορά ομολόγων», αν και έσπευσε να τονίσει ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, ωστόσο υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι «διαψεύδονται πλέον όσοι προέβλεπαν πρόωρες κάλπες. […] Σκεφτείτε τώρα να ήμασταν σε εκλογές με το πετρέλαιο να είχε πάρει την ανιούσα και με μια πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων». «Στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου δεν θα είναι ποτέ να βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας μου», τόνισε.

Σε σύντομη δευτερολογία του, δε, ο Κ. Μητσοτάκης είπε στον Ν. Ανδρουλάκη ότι, αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, τότε θα έπρεπε να υπερψηφίσει τουλάχιστον το άρθρο 86, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το δίλλημα των εκλογών δεν είναι “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου». Συμπλήρωσε, δε, ότι είναι «επικίνδυνη η θεώρηση ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για εκλογικά οφέλη. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα γιατί έρχονται εκλογές, αν αυτό πιστεύετε να το πείτε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια και να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας. Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δείχνει βαθιά ανευθυνότητα σας ζητώ να ανακαλέσετε».

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