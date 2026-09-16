ΕΛΑΣ: Γιατί κλιμακώνει τα αντιπολιτευτικά πυρά για επίδομα ανεργίας και Μαρινάκη – «Σηκώνει» και το θέμα των ελέγχων στην υγεία

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Κλιμακώνει η ΕΛΑΣ την επίθεσηστην κυβέρνηση για τη δήλωση Μαρινάκη αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, όπως έδειξε η χθεσινή επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) όπου είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία των Υπαλλήλων κι έκανε δηλώσεις.

Στις δηλώσεις του επέμεινε ότι στην ουσία ο Παύλος Μαρινάκης, είναι «λαγός» του Μητσοτάκη, αφενός διότι «πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη» αφετέρου, διότι «αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του ο κ. Μαρινάκης». Επομένως, συμπέρανε, «το ότι ο πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη».

Για να ενισχύσει τη θέση αυτή επικαλέστηκε το ότι υπήρξαν δηλώσεις στελεχών της ΝΔ (Κυρανάκης, Βορίδης) στο ίδιο μήκος κύματος. Σε αντίστιξη μάλιστα ανέφερε τις απευθείας αναθέσεις τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας έχει σημαία στην πολεμική του κατά της κυβέρνησης, εν προκειμένω για να καταδείξει ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να μοιράσει αφειδώς χρήμα σε «ημέτερους» και από την άλλη να περικόψει κοινωνικές παροχές κρίσιμες για την επιβίωση ανέργων κι εργαζομένων.

Σημειώνεται, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει την αποπομπή Μαρινάκη, διαμηνύοντας ότι η «κάλυψη» που δίνει μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δικό του «αντεργατικό σχέδιο» και όχι απλώς «προσωπική άποψη» του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η ΕΛΑΣ σηκώνει το επίδομα όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, στο οποίο μεταξύ άλλων βλέπει την απόπειρα διάχυσης της αντίληψης ότι οι άνεργοι είναι τέτοιοι κατ’ επιλογήν, κοινώς «τεμπέληδες», καθώς και την πρόκληση σύγχυσης ότι το επίδομα καλύπτεται από τον κρατικό «κορβανά».

Αλλά και γιατί φαίνεται να προκαλεί αναστάτωση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης άδειασαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ίδιο και οι πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και Γιάννης Οικονόμου.

«Βλέπουν» παραδοχή του λάθους για την κατάργηση των Επιθεωρητών Υγείας

Στο μεταξύ, μπαίνοντας, μετά τη ΔΕΘ, για τα καλά στην αντιπαράθεση της πολιτικής καθημερινότητας και με αφορμή την «καυτή» επικαιρότητα των όσων έφερε στην επιφάνεια ο θάνατος Μαζωνάκη, η ΕΛΑΣ σηκώνει και το θέμα των ελέγχων στην Υγεία, επιχειρώντας να καταδείξει τις βαριές κυβερνητικές ευθύνες.

Με ανακοίνωσή της υπενθύμισε ότι η ΝΔ το 2019 κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που ήταν αυτοτελές Σώμα, και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η οποία όμως Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ «δεν ασκεί ουσιαστικούς, εξειδικευμένους υγειονομικούς ελέγχους στην έκταση και με την τεχνογνωσία που ασκούσε το ΣΕΥΥΠ. Οι υπηρεσίες υγείας λειτουργούν στην πράξη χωρίς συστηματική εποπτεία από το 2019 έως σήμερα». κάτι το οποίο «δεν είναι θεωρητικό» όπως αποδείχτηκε με τραγικό τρόπο στην περίπτωση Μαζωνάκη. Όσο για το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ζητήσει την επαναφορά των ελεγκτών υγείας από την ΕΑΔ στο Υπουργείο Υγείας, η ΕΛΑΣ έκανε λόγο για σιωπηλή παραδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης «ότι η απόφαση εκείνη ήταν λάθος».

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