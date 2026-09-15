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15.09.2026 21:08

Έφοδοι του υπουργείου Υγείας και της ΑΑΔΕ σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων

15.09.2026 21:08
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Έφοδο σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ από κοινού με το υπουργείο Υγείας. 

Οι έλεγχοι έχουν στόχο να διαπιστωθεί πού καταλήγουν τα ιατρικά μηχανήματα, καθώς οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται μόνο με εξουσιοδοτημένα ιατρεία. 

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη απέδειξε ότι οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ανεπαρκείς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισκέπτεται τα ιατρεία κατόπιν ραντεβού, δίνοντας χρόνο στους επιτήδειους που κάνουν μη εξουσιοδοτημένες θεραπείες να κρύψουν τα μηχανήματα.

Η υπόθεση έχει και οικονομικό σκέλος, για τον λόγο αυτό οι έφοδοι διενεργούνται σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Τα μη εξουσιοδοτημένα ιατρεία δεν δηλώνουν τα έσοδα τους από τις πανάκριβες, παράνομες θεραπείες που πουλάνε.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εταιρείες εισαγωγής μηχανημάτων τα βοηθούν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα τους, κόβωντας παραστατικά.

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ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 21:16
iatreio
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδοι του υπουργείου Υγείας και της ΑΑΔΕ σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων

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