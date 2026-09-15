Forbes 400: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ το 2026 – Η ελληνική «παρουσία» στη λίστα

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Νέα δεδομένα για τον πλούτο στις ΗΠΑ καταγράφει η φετινή λίστα Forbes 400, καθώς το ποσό που απαιτείται για την είσοδο στους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς έφτασε το 2026 στα 4,4 δισ. δολάρια. Πρόκειται για ιστορικά υψηλό επίπεδο, αυξημένο κατά 600 εκατ. δολάρια σε σχέση με το 2025 και κατά 2,7 δισ. δολάρια σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία.

Η ενίσχυση του ορίου συνδέεται με τη μεγάλη διεύρυνση του πλούτου στις ΗΠΑ. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη των data centers και η άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών έχουν δημιουργήσει νέες περιουσίες δισεκατομμυρίων, ενώ ταυτόχρονα έχουν εκτοξεύσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων όσων βρίσκονταν ήδη στην κορυφή.

Συνολικά, οι 400 της φετινής λίστας διαθέτουν περιουσία ύψους 8 τρισ. δολαρίων, έναντι 6,6 τρισ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων που δεν καταφέρνουν να φτάσουν το απαιτούμενο όριο για το Forbes 400 έχει ανέλθει στους 590.

Ο Έλον Μασκ διευρύνει θεαματικά τη διαφορά στην κορυφή

Στην πρώτη θέση παραμένει ο Έλον Μασκ, με το Forbes να υπολογίζει την καθαρή περιουσία του στα 908 δισ. δολάρια, βάσει των τιμών των μετοχών στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μέσα σε έναν χρόνο, η περιουσία του αυξήθηκε κατά περίπου 480 δισ. δολάρια, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην εκρηκτική άνοδο της αξίας της SpaceX και στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Ο Έλον Μασκ έχει πλέον προβάδισμα περίπου 530 δισ. δολαρίων από τον δεύτερο της κατάταξης, Τζεφ Μπέζος. Η περιουσία του τελευταίου ενισχύθηκε κατά 137 δισ. δολάρια και ανέρχεται πλέον σε 378 δισ. δολάρια.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται ο συνιδρυτής της Alphabet, Larry Page, με 278 δισ. δολάρια, ο Michael Dell με 267 δισ. και ο Sergey Brin με 256 δισ. δολάρια. Η άνοδος της μετοχής της Alphabet, οι ισχυρές επιδόσεις του Google Cloud και η διεύρυνση των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης Gemini αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την αύξηση των περιουσιών των Page και Brin.

Η συνολική περιουσία των 20 πλουσιότερων Αμερικανών αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά σχεδόν 1 τρισ. δολάρια, φτάνοντας πλέον τα 4 τρισ. δολάρια.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει τον δρόμο για νέους δισεκατομμυριούχους

Παρά το γεγονός ότι το κατώτατο όριο εισόδου στη λίστα έχει ανέβει σημαντικά, 34 νέα πρόσωπα κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο Forbes 400. Ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους ξεχωρίζουν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο 30χρονος Steven Hsiao, συνιδρυτής της Cognition AI, είναι ο νεότερος από τους νεοεισερχόμενους, με εκτιμώμενη περιουσία 5,8 δισ. δολαρίων. Στην Anthropic, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude, έξι συνιδρυτές εμφανίζονται με περιουσία που υπολογίζεται στα 15,5 δισ. δολάρια ο καθένας. Μεταξύ αυτών είναι η Daniela Amodei. Πλουσιότερος από τους νεοεισερχόμενους είναι ο Greg Brockman, συνιδρυτής της OpenAI, με περιουσία περίπου 25,5 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί τη μόνη πηγή νέων δισεκατομμυριούχων. Στη λίστα προστέθηκαν ο David MacNeil, ιδρυτής της WeatherTech, με περιουσία 5 δισ. δολαρίων, ο μεγιστάνας των μεταφορών Robert Low με 5,6 δισ. δολάρια και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Howard Lutnick με 7,3 δισ. δολάρια.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή της περιουσίας του κατέγραψε ο Josh Kushner, ο οποίος είδε τα κεφάλαιά του να αυξάνονται κατά περισσότερο από 220%, φτάνοντας τα 16,7 δισ. δολάρια. Η άνοδος συνδέεται με τις επενδύσεις της Thrive Capital σε εταιρείες όπως η OpenAI και η SpaceX.

Οι γυναίκες στη λίστα

Συνολικά 62 γυναίκες περιλαμβάνονται φέτος στο Forbes 400, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% της λίστας, ακριβώς όπως και πέρυσι.

Η Alice Walton, κληρονόμος της Walmart, παραμένει η πλουσιότερη Αμερικανίδα, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Julia Koch, με περιουσία 84,6 δισ. δολαρίων. Από την πλευρά των αυτοδημιούργητων γυναικών, στην κορυφή βρίσκεται η Diane Hendricks, συνιδρύτρια της ABC Supply, με περιουσία 23,6 δισ. δολαρίων.

Παρά τον αριθμό των γυναικών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, μόλις 13 από αυτές έχουν δημιουργήσει οι ίδιες την περιουσία τους.

Περισσότεροι νέοι δισεκατομμυριούχοι, απώλειες θέσεων και η πτώση του Τραμπ

Η ισχυρή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτυπώνεται και στις ηλικίες των μελών της φετινής λίστας. Δέκα από τους δισεκατομμυριούχους είναι κάτω των 40 ετών, ενώ πέρυσι ήταν μόλις τέσσερις. Παρά τη μεγαλύτερη παρουσία νεότερων προσώπων, η μέση ηλικία των μελών παραμένει στα 70 χρόνια. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο 97χρονος μεγιστάνας της ξυλείας Archie Aldis Emerson.

Οι αυτοδημιούργητοι αποτελούν το 71% του συνόλου, ποσοστό που παραμένει ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπεσε 44 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 245η. Η περιουσία του μειώθηκε από τα 7,3 δισ. στα 7 δισ. δολάρια.

Εκτός της φετινής κατάταξης έμειναν επίσης 34 μέλη του περσινού Forbes 400. Μεταξύ εκείνων που έχασαν τη θέση τους βρίσκονται ο Carl Icahn, ο συνιδρυτής της Roblox David Baszucki, καθώς και οι Cameron και Tyler Winklevoss.

Η συνολική εικόνα της φετινής λίστας αποτυπώνει την περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου στην κορυφή της αμερικανικής οικονομίας, με το όριο για την είσοδο στο Forbes 400 να αυξάνεται διαρκώς.

Η ελληνική «παρουσία» στο Forbes 400

Στη φετινή κατάταξη περιλαμβάνονται και επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής ή με οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Ο John Catsimatidis έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Gristedes στη Νέα Υόρκη, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς του πετρελαίου και των ακινήτων. Στην κατοχή του βρίσκεται το διυλιστήριο United Refining στην Πενσυλβάνια, το οποίο απέκτησε ενώ βρισκόταν σε καθεστώς πτώχευσης, όπως και σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στη Νέα Υόρκη και άλλες περιοχές.

Έφυγε από την Ελλάδα για τις ΗΠΑ μαζί με την οικογένειά του όταν ήταν ακόμη βρέφος και μεγάλωσε σε διαμέρισμα στο Χάρλεμ. Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης εργάστηκε σε παντοπωλείο, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του προκειμένου να αποκτήσει μερίδιο στην επιχείρηση όπου εργαζόταν. Το 1969 δημιούργησε το πρώτο δικό του παντοπωλείο και μέσα στα επόμενα χρόνια επέκτεινε την επιχειρηματική του δραστηριότητα, φτάνοντας τα 10 καταστήματα Red Apple μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Στο Forbes 400 βρίσκεται στην 269η θέση, με περιουσία 6,2 δισ. δολαρίων.

Ελληνικής καταγωγής είναι και ο C. Dean Metropoulos, ο οποίος έγινε γνωστός από την επαναφορά των εμβληματικών Twinkies και της Hostess Brands. Η Metropoulos & Co. έχει αναλάβει την εξαγορά και αναδιάρθρωση γνωστών brands στον χώρο των τροφίμων και ποτών, όπως οι Chef Boyardee, Pabst Blue Ribbon και Bumble Bee Tuna, πριν αυτά οδηγηθούν σε πώληση.

Το 2013 ο Metropoulos και η private equity εταιρεία Apollo απέκτησαν την Hostess Brands και στη συνέχεια την εισήγαγαν στο χρηματιστήριο. Δέκα χρόνια αργότερα, η J.M. Smucker Co. προχώρησε στην εξαγορά της Hostess έναντι 5,6 δισ. δολαρίων.

Η πρώτη εξαγορά του Metropoulos στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε όταν ήταν 32 ετών και αφορούσε εταιρεία τυροκομικών προϊόντων στο Βερμόντ, την πολιτεία από την οποία κατάγεται η σύζυγός του. Το 2025 επεκτάθηκε και στον αθλητισμό, αποκτώντας ποσοστό 5% στους New England Patriots του NFL. Κατατάσσεται στο Νο 356 του Forbes 400, με περιουσία 4,8 δισ. δολαρίων.

Με την Ελλάδα συνδέεται και ο Tom Gores, ιδρυτής και πρόεδρος της private equity εταιρείας Platinum Equity, η οποία έχει υπό τη διαχείρισή της περισσότερες από 60 εταιρείες με συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 48 δισ. δολαρίων.

Ο Gores γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1964 στη Ναζαρέτ του Ισραήλ και είναι το πέμπτο από τα έξι παιδιά μιας οικογένειας με Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα. Σε ηλικία τεσσάρων ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Μίσιγκαν. Στα νεανικά του χρόνια εργάστηκε ως αποθηκάριος στο μικρό παντοπωλείο του πατέρα του στο Φλιντ.

Μαζί με τον αδελφό του, Alec Gores, ο οποίος επίσης έγινε δισεκατομμυριούχος στον χώρο των private equity, γνώρισαν από μικρή ηλικία τον κόσμο των εξαγορών. Οι δύο αδελφοί ακολούθησαν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές από το 1995.

Το 2011 ο Gores και η Platinum Equity απέκτησαν τους Detroit Pistons του NBA. Το 2015 ο ίδιος αγόρασε και το υπόλοιπο ποσοστό της Platinum, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Παράλληλα, χρηματοδότησε με 90 εκατ. δολάρια την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων και του προπονητικού κέντρου των Pistons, τα οποία εγκαινιάστηκαν το 2019. Στη λίστα καταλαμβάνει την 147η θέση, με περιουσία 10,6 δισ. δολαρίων.

Στο Forbes 400 περιλαμβάνεται επίσης ο Jim Davis, γιος Ελλήνων μεταναστών. Γεννήθηκε το 1943 στο Brookline της Μασαχουσέτης και ξεκίνησε να εργάζεται στα εστιατόρια του πατέρα του ως «lumper», μεταφέροντας δίσκους.

Ακολούθησε σπουδές βιολογίας και χημείας, καθώς αρχικά σχεδίαζε να γίνει γιατρός. Ένας καθηγητής του, όμως, αναγνώρισε την κλίση του στις πωλήσεις και τον ενθάρρυνε να στραφεί στον επιχειρηματικό χώρο.

Το 1972 αγόρασε ένα μικρό υποδηματοποιείο στη Βοστώνη και σταδιακά το μετέτρεψε στη New Balance. Η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 9,2 δισ. δολαρίων το 2025. Ο Davis εξακολουθεί να είναι πρόεδρος, ενώ η σύζυγός του Anna, που εντάχθηκε στη New Balance το 1977, είναι αντιπρόεδρος. Ο ίδιος και η οικογένειά του ελέγχουν περίπου το 95% της ιδιωτικής εταιρείας.

Σήμερα η New Balance αποτελεί έναν παγκόσμιο όμιλο αθλητικών ειδών, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα παπούτσια τρεξίματος, αλλά και δραστηριότητα σε υποδήματα, ένδυση, εξοπλισμό για το μπέιζμπολ και το ποδόσφαιρο, καθώς και προϊόντα casual μόδας. Ο Jim Davis βρίσκεται στην 256η θέση της λίστας, με περιουσία 6,7 δισ. δολαρίων.

Αναλυτικά όλη η λίστα

Όνομα — Καθαρή περιουσία — Πηγή πλούτου

1. Elon Musk — $908 δισ. — Tesla, SpaceX

2. Jeff Bezos — $378 δισ. — Amazon

3. Larry Page — $278 δισ. — Google

4. Michael Dell — $263 δισ. — Dell Technologies

5. Sergey Brin — $256 δισ. — Google

6. Mark Zuckerberg — $212 δισ. — Facebook

7. Larry Ellison — $204 δισ. — Oracle

8. Jensen Huang — $199 δισ. — Ημιαγωγοί

9. Steve Ballmer — $156 δισ. — Microsoft

10. Warren Buffett — $144 δισ. — Berkshire Hathaway

11. Rob Walton & Οικογένεια — $132 δισ. — Walmart

12. Jim Walton & Οικογένεια — $128 δισ. — Walmart

13. Alice Walton — $118 δισ. — Walmart

14. Bill Gates — $116 δισ. — Microsoft

15. Thomas Peterffy — $107 δισ. — Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

16. Michael Bloomberg — $94,9 δισ. — Bloomberg LP

17. Julia Koch & Οικογένεια — $84,6 δισ. — Koch, Inc.

18. Jeff Yass — $77,8 δισ. — Επενδύσεις και trading

19. Charles Koch & Οικογένεια — $76,9 δισ. — Koch, Inc.

20. Ken Griffin — $60,5 δισ. — Hedge funds

21. Jacqueline Mars — $50,3 δισ. — Ζαχαρώδη και τροφές κατοικίδιων

– John Mars — $50,3 δισ. — Ζαχαρώδη και τροφές κατοικίδιων

23. Stephen Schwarzman — $46,4 δισ. — Επενδύσεις

24. Lukas Walton — $44,4 δισ. — Walmart

25. Abigail Johnson — $41,6 δισ. — Fidelity

26. Eric Schmidt — $37,8 δισ. — Google

27. Marilyn Simons & Οικογένεια — $36,6 δισ. — Hedge funds

28. Peter Thiel — $35,4 δισ. — Facebook, επενδύσεις

29. Len Blavatnik — $35,2 δισ. — Μουσική, χημικά

30. Melinda French Gates — $34,6 δισ. — Microsoft

31. Henry Samueli — $33,8 δισ. — Ημιαγωγοί

32. Thomas Frist, Jr. & Οικογένεια — $33,6 δισ. — Νοσοκομεία

33. Miriam Adelson & Οικογένεια — $33,5 δισ. — Καζίνο

34. Elaine Marshall & Οικογένεια — $32,2 δισ. — Koch Inc.

– David Sun — $32,2 δισ. — Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών

– John Tu — $32,2 δισ. — Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών

37. Lyndal Stephens Greth & Οικογένεια — $30 δισ. — Πετρέλαιο, φυσικό αέριο

38. Robert Pera — $29,6 δισ. — Ασύρματη δικτύωση

39. David Tepper — $28,5 δισ. — Hedge funds

40. MacKenzie Scott — $27,9 δισ. — Amazon

41. Israel Englander — $27,6 δισ. — Hedge funds

41. Stanley Kroenke — $27,6 δισ. — Αθλητισμός, ακίνητα

43. Steve Cohen — $26,7 δισ. — Hedge funds

44. Phil Knight & Οικογένεια — $25,8 δισ. — Nike

45. Greg Brockman — $25,5 δισ. — OpenAI

46. Rupert Murdoch & Οικογένεια — $25 δισ. — Εφημερίδες, τηλεοπτικό δίκτυο

47. Ernest Garcia, II. — $24,3 δισ. — Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

48. Diane Hendricks — $23,6 δισ. — Δομικά υλικά

49. Jerry Jones & Οικογένεια — $23,5 δισ. — Dallas Cowboys

50. Brett Adcock — $23,4 δισ. — Ρομπότ

51. Daniel Gilbert — $22,9 δισ. — Rocket Mortgage

52. John Doerr — $22,8 δισ. — Venture capital

53. Christy Walton — $22 δισ. — Walmart

54. Rick Cohen & Οικογένεια — $21,9 δισ. — Αυτοματισμοί αποθηκών

55. Henry Nicholas, III. — $21,8 δισ. — Ημιαγωγοί

56. Stephen Ross — $21,5 δισ. — Ακίνητα

57. Todd Graves — $20 δισ. — Fast food

58. Donald Bren — $19,8 δισ. — Ακίνητα

59. Arthur Dantchik — $19,5 δισ. — Trading, επενδύσεις

60. Philip Anschutz — $19,3 δισ. — Ενέργεια, αθλητισμός, ψυχαγωγία

61. Harold Hamm & Οικογένεια — $19 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

62. Ray Dalio — $18,9 δισ. — Hedge funds

63. Alexander Karp — $18,8 δισ. — Εταιρεία λογισμικού

64. Jan Koum — $18,5 δισ. — WhatsApp

65. Edwin Chen — $18 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

66. Eric Smidt — $17,8 δισ. — Καταστήματα ειδών κιγκαλερίας

67. Nancy Walton Laurie — $17,2 δισ. — Walmart

68. Antonio Gracias — $17,1 δισ. — Επενδύσεις

69. Josh Kushner — $16,7 δισ. — Venture capital

70. George Kaiser — $16,5 δισ. — Πετρέλαιο & φυσικό αέριο, τραπεζικές υπηρεσίες

– Shahid Khan — $16,5 δισ. — Αθλητικές ομάδες, ανταλλακτικά αυτοκινήτων

– Peter Mallouk — $16,5 δισ. — Διαχείριση περιουσίας

73. Edward Johnson, IV. — $16,3 δισ. — Fidelity

74. John Menard, Jr. — $16 δισ. — Καταστήματα ειδών βελτίωσης κατοικίας

75. Daniela Amodei — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

– Dario Amodei — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

– Tom Brown — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

– Jack Clark — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

– Jared Kaplan — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

– Sam McCandlish — $15,5 δισ. — Τεχνητή νοημοσύνη

81. Robert Kraft — $15,2 δισ. — Μεταποίηση, New England Patriots

82. Laurene Powell Jobs — $15,1 δισ. — Apple, Disney

83. Leon Black — $15 δισ. — Private equity

– Ken Fisher — $15 δισ. — Διαχείριση κεφαλαίων

– George Roberts — $15 δισ. — Private equity

86. Charles Schwab — $14,9 δισ. — Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

87. Ralph Lauren & Οικογένεια — $14,8 δισ. — Ένδυση

88. Jeffery Hildebrand — $14,7 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

89. Elizabeth Johnson — $14,4 δισ. — Fidelity

90. Robert Pender — $14,3 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

– J. Christopher Reyes — $14,3 δισ. — Διανομή τροφίμων

– Jude Reyes — $14,3 δισ. — Διανομή τροφίμων

– Michael Sabel — $14,3 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

94. Ann Walton Kroenke — $14 δισ. — Walmart

95. Henry Kravis — $13,5 δισ. — Private equity

96. Robert Duggan — $13,4 δισ. — Φαρμακευτικά

– Pierre Omidyar — $13,4 δισ. — EBay, PayPal

98. Brad Jacobs — $13,3 δισ. — Logistics

99. Arthur Blank — $13,2 δισ. — Home Depot

100. Richard Kinder — $12,9 δισ. — Αγωγοί

101. Charles Ergen — $12.8 δισ. — Satellite TV, EchoStar

102. Dan Friedkin — $12.7 δισ. — Αντιπροσωπείες Toyota

103. Brian Chesky — $12.6 δισ. — Airbnb

104. Tilman Fertitta — $12.6 δισ. — Entertainment, Houston Rockets

105. Marijke Mars — $12.6 δισ. — Candy, pet food

106. Pamela Mars — $12.6 δισ. — Candy, pet food

107. Valerie Mars — $12.6 δισ. — Candy, pet food

108. Victoria Mars — $12.6 δισ. — Candy, pet food

109. Josh Harris — $12.4 δισ. — Private equity

110. Andrew Beal — $12.3 δισ. — Τράπεζες, ακίνητα

111. George Kurtz — $12.3 δισ. — Λογισμικό κυβερνοασφάλειας

112. John Paulson — $12.3 δισ. — Hedge funds

113. David Steward — $12.3 δισ. — Πάροχος υπηρεσιών IT

114. Jimmy Haslam — $12.2 δισ. — Πρατήρια καυσίμων, λιανικό εμπόριο

115. Douglas Leone — $12.2 δισ. — Venture capital

116. Bubba Cathy — $12 δισ. — Chick-fil-A

117. Dan Cathy — $12 δισ. — Chick-fil-A

118. Trudy Cathy White — $12 δισ. — Chick-fil-A

119. Nathan Blecharczyk — $11.9 δισ. — Airbnb

120. Terrence Pegula — $11.8 δισ. — Φυσικό αέριο

121. Roger Penske — $11.8 δισ. — Αυτοκίνητα

122. Antony Ressler — $11.8 δισ. — Χρηματοοικονομικά

123. Mark Stevens — $11.8 δισ. — Venture capital

124. Michael Dorrell — $11.7 δισ. — Επενδύσεις

125. Adam Foroughi — $11.7 δισ. — Διαφημιστική τεχνολογία

126. Michael Rubin — $11.7 δισ. — Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

127. Randa Duncan Williams — $11.7 δισ. — Αγωγοί

128. Dannine Avara — $11.6 δισ. — Αγωγοί

129. Orlando Bravo — $11.6 δισ. — Private equity

130. Milane Frantz — $11.6 δισ. — Αγωγοί

131. Ramzi Musallam — $11.6 δισ. — Private equity

132. Micky Arison & Οικογένεια — $11.5 δισ. — Carnival Cruises

133. David Duffield — $11.5 δισ. — Επιχειρηματικό λογισμικό

134. Ernest Garcia III — $11.4 δισ. — Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

135. Vinod Khosla — $11.4 δισ. — Sun Microsystems, venture capital

136. John Malone — $11.4 δισ. — Cable television

137. Charles Butt — $11.3 δισ. — Σούπερ μάρκετ

138. Scott Duncan — $11.3 δισ. — Αγωγοί

139. Gayle Benson — $11.2 δισ. — New Orleans Saints

140. James Goodnight — $11.2 δισ. — Λογισμικό

141. Charlie Mills — $11 δισ. — Ιατρικές προμήθειες

142. William Ackman — $10.9 δισ. — Hedge funds

143. Robert F. Smith — $10.9 δισ. — Private equity

144. Ron Baron — $10.8 δισ. — Διαχείριση κεφαλαίων

145. David Shaw — $10.8 δισ. — Hedge funds

146. Stephen Bisciotti — $10.7 δισ. — Staffing, Baltimore Ravens

147. Tom Gores — $10.6 δισ. — Private equity

148. Ken Xie & Οικογένεια — $10.6 δισ. — Κυβερνοασφάλεια

149. Don Hankey — $10.5 δισ. — Δάνεια αυτοκινήτων

150. Bruce Kovner — $10.4 δισ. — Hedge funds



151. Ken Langone — $10,3 δισ. — Επενδύσεις

– Patrick Soon-Shiong — $10,3 δισ. — Φαρμακευτικά

153. Elisabeth DeLuca & Οικογένεια — $10,2 δισ. — Subway

– Gabe Newell — $10,2 δισ. — Βιντεοπαιχνίδια

– Harry Stine & Οικογένεια — $10,2 δισ. — Γεωργία

156. Jeff Greene — $10,1 δισ. — Ακίνητα, επενδύσεις

– Li Ge — $10,1 δισ. — Φαρμακευτικά

158. Denise York & Οικογένεια — $10 δισ. — San Francisco 49ers

159. Neil Bluhm — $9,9 δισ. — Ακίνητα

160. Marc Benioff — $9,7 δισ. — Επιχειρηματικό λογισμικό

– Jay Chaudhry — $9,7 δισ. — Λογισμικό κυβερνοασφάλειας

– Joe Gebbia — $9,7 δισ. — Airbnb

– David Geffen — $9,7 δισ. — Ταινίες, δισκογραφικές

164. Judy Faulkner — $9,6 δισ. — Λογισμικό υγείας

165. Jonathan Gray — $9,5 δισ. — Επενδύσεις

– Philippe Laffont — $9,5 δισ. — Hedge fund

167. Jack Dangermond — $9,4 δισ. — Λογισμικό χαρτογράφησης

– Lin Bin — $9,4 δισ. — Smartphones

– Patrick Ryan — $9,4 δισ. — Ασφάλειες

170. John Overdeck — $9,3 δισ. — Hedge funds

– J. Joe Ricketts & Οικογένεια — $9,3 δισ. — TD Ameritrade

– David Siegel — $9,3 δισ. — Hedge funds

– Kelcy Warren — $9,3 δισ. — Αγωγοί

– Les Wexner & Οικογένεια — $9,3 δισ. — Λιανικό εμπόριο

175. Todd Boehly — $9,2 δισ. — Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

– Tench Coxe — $9,2 δισ. — Venture capital

177. Tamara Gustavson — $9,1 δισ. — Αυτοαποθήκευση

– Igor Olenicoff — $9,1 δισ. — Ακίνητα

– Dennis Washington — $9,1 δισ. — Κατασκευές, εξόρυξη

– Michael Xie — $9,1 δισ. — Κυβερνοασφάλεια

181. William Goldring & Οικογένεια — $9 δισ. — Αλκοολούχα ποτά

– Sami Mnaymneh — $9 δισ. — Private equity

– Leonard Stern — $9 δισ. — Ακίνητα

– Tony Tamer — $9 δισ. — Private equity

185. Brian Armstrong — $8,9 δισ. — Κρυπτονομίσματα

– Stanley Druckenmiller — $8,9 δισ. — Hedge funds

187. Carl Cook — $8,8 δισ. — Ιατρικές συσκευές

– Jeffrey Lurie — $8,8 δισ. — Philadelphia Eagles

– Robert Rowling — $8,8 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

190. Min Kao & Οικογένεια — $8,7 δισ. — Συστήματα πλοήγησης

– Steven Rales — $8,7 δισ. — Μεταποίηση, επενδύσεις

192. Michael Milken — $8,6 δισ. — Επενδύσεις

– Dustin Moskovitz — $8,6 δισ. — Facebook

– George Soros — $8,6 δισ. — Hedge funds

– Charles Simonyi — $8,5 δισ. — Microsoft

196. James Clark — $8,4 δισ. — Netscape, επενδύσεις

– Pauline MacMillan Keinath — $8,4 δισ. — Cargill

– Leo KoGuan — $8,4 δισ. — Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

199. Andrew Cherng — $8,3 δισ. — Fast food

– Peggy Cherng — $8,3 δισ. — Fast food

– Ray Lee Hunt — $8,3 δισ. — Πετρέλαιο, ακίνητα

– Chris Larsen — $8,3 δισ. — Κρυπτονομίσματα

– John Morris — $8,3 δισ. — Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών

– Matthew Prince — $8,3 δισ. — Κυβερνοασφάλεια

– Marc Rowan — $8,3 δισ. — Private equity

– Vincent Viola — $8,3 δισ. — Ηλεκτρονικές συναλλαγές

– Daniel Ziff — $8,3 δισ. — Επενδύσεις

– Dirk Ziff — $8,3 δισ. — Επενδύσεις

– Robert Ziff — $8,3 δισ. — Επενδύσεις

210. Ty Warner — $8,2 δισ. — Λούτρινα παιχνίδια, ακίνητα

211. Chase Coleman, III. — $8,1 δισ. — Επενδύσεις

– Paul Tudor Jones, II. — $8,1 δισ. — Hedge funds

– Karen Pritzker — $8,1 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

– Edward Roski, Jr. — $8,1 δισ. — Ακίνητα

215. Clifford Asness — $8 δισ. — Διαχείριση κεφαλαίων

216. Steven Spielberg — $7,9 δισ. — Ταινίες

217. Baiju Bhatt — $7,8 δισ. — Εφαρμογή χρηματιστηριακών συναλλαγών

218. Jack Dorsey — $7,7 δισ. — Twitter, Square

– Jim Kavanaugh — $7,7 δισ. — Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

– Michael Kim — $7,7 δισ. — Private equity

– Cal McNair — $7,7 δισ. — Houston Texans

– Michael Moritz — $7,7 δισ. — Venture capital

– Herb Simon — $7,7 δισ. — Ακίνητα

224. Mike Brown & Οικογένεια — $7,6 δισ. — Cincinnati Bengals

– Ali Ghodsi — $7,6 δισ. — Ανάλυση δεδομένων

– Marian Ilitch & Οικογένεια — $7,6 δισ. — Little Caesars Pizza

– Jim Kennedy — $7,6 δισ. — ΜΜΕ, αυτοκινητοβιομηχανία

– Joseph Liemandt — $7,6 δισ. — Λογισμικό

– Blair Parry-Okeden — $7,6 δισ. — ΜΜΕ, αυτοκινητοβιομηχανία

– Elizabeth Uihlein — $7,6 δισ. — Υλικά συσκευασίας

– Richard Uihlein — $7,6 δισ. — Υλικά συσκευασίας

232. Thomas Pritzker — $7,5 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

233. Thai Lee — $7,4 δισ. — Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

– H. Ross Perot, Jr. — $7,4 δισ. — Ακίνητα

235. Howard Lutnick & Οικογένεια — $7,3 δισ. — Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

– Lynsi Snyder — $7,3 δισ. — In-N-Out Burger

– Mark Walter — $7,3 δισ. — Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

238. Mike Hollingshead & Οικογένεια — $7,2 δισ. — Σκυρόδεμα

– Paul Singer — $7,2 δισ. — Hedge funds

– Jayshree Ullal — $7,2 δισ. — Δικτύωση υπολογιστών

241. Neal Blue & Οικογένεια — $7,1 δισ. — Αμυντική βιομηχανία

– Rick Caruso — $7,1 δισ. — Ακίνητα

– Ronda Stryker — $7,1 δισ. — Ιατρικός εξοπλισμός

– Vlad Tenev — $7,1 δισ. — Εφαρμογή χρηματιστηριακών συναλλαγών

245. Robert Bass — $7 δισ. — Πετρέλαιο, επενδύσεις

– Edythe Broad & family — $7 δισ. — Κατασκευές κατοικιών, ασφάλειες

– Robert Clark — $7 δισ. — Κατασκευές

– Ion Stoica — $7 δισ. — Ανάλυση δεδομένων

– Donald Trump — $7 δισ. — Ακίνητα

– Matei Zaharia — $7 δισ. — Ανάλυση δεδομένων

251. John Brown — $6,9 δισ. — Ιατρικός εξοπλισμός

– Jeremy Jacobs, Sr. & Οικογένεια — $6,9 δισ. — Υπηρεσίες εστίασης

– Charles B. Johnson — $6,9 δισ. — Franklin Templeton

– Ronald Wanek — $6,9 δισ. — Έπιπλα

255. Mark Cuban — $6,8 δισ. — Διαδικτυακά μέσα, Dallas Mavericks

256. Stephen Cohen — $6,7 δισ. — Λογισμικό

– Jim Davis & Οικογένεια — $6,7 δισ. — New Balance

– Mat Ishbia — $6,7 δισ. — Ενυπόθηκα δάνεια

– Mitchell Morgan & Οικογένεια — $6,7 δισ. — Ακίνητα

260. Johnelle Hunt — $6,6 δισ. — Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

261. Robert Hale, Jr. — $6,5 δισ. — Τηλεπικοινωνίες

– Eric Lefkofsky — $6,5 δισ. — Groupon, επενδύσεις

– Jon Yarbrough — $6,5 δισ. — Μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών

264. Margot Birmingham Perot — $6,4 δισ. — Υπηρεσίες πληροφορικής, ακίνητα

– Tom Golisano — $6,4 δισ. — Υπηρεσίες μισθοδοσίας

– Justin Ishbia — $6,4 δισ. — Private equity

267. Stephen Feinberg & Οικογένεια — $6,3 δισ. — Private equity

– Bill Haslam — $6,3 δισ. — Πρατήρια καυσίμων

269. Peter Cancro — $6,2 δισ. — Jersey Mike’s Subs

– John Catsimatidis — $6,2 δισ. — Πετρέλαιο, ακίνητα

– John Henry — $6,2 δισ. — Αθλητισμός

– Doug Meijer & Οικογένεια — $6,2 δισ. — Σούπερ μάρκετ

– Hank Meijer & Οικογένεια — $6,2 δισ. — Σούπερ μάρκετ

– Mark Meijer & Οικογένεια — $6,2 δισ. — Σούπερ μάρκετ

– Michael Novogratz — $6,2 δισ. — Επενδύσεις, κρυπτονομίσματα

– Trevor Rees-Jones — $6,2 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

277. Rakesh Gangwal — $6,1 δισ. — Αεροπορικές εταιρείες

– Joseph Grendys — $6,1 δισ. — Επεξεργασία πουλερικών

– Peter Kellogg — $6,1 δισ. — Επενδύσεις

– Annette Lerner & Οικογένεια — $6,1 δισ. — Ακίνητα

– Eren Ozmen — $6,1 δισ. — Αεροδιαστημική

– Jean (Gigi) Pritzker — $6,1 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

283. Barry Diller — $6 δισ. — Διαδικτυακά μέσα

– Archie Aldis Emmerson & family — $6 δισ. — Δασικές εκτάσεις, πριονιστήρια

– Robert Faith — $6 δισ. — Διαχείριση ακινήτων

– Rupert Johnson, Jr. — $6 δισ. — Franklin Templeton

287. Palmer Luckey — $5,9 δισ. — Εικονική πραγματικότητα, αμυντική τεχνολογία

– Fatih Ozmen — $5,9 δισ. — Αεροδιαστημική

– Isaac Perlmutter — $5,9 δισ. — Marvel Comics

– Russell Savage — $5,9 δισ. — Ενεργειακά ποτά

– Jeff Skoll — $5,9 δισ. — EBay

– Romesh T. Wadhwani — $5,9 δισ. — Λογισμικό

293. Gordon Getty & Οικογένεια — $5,8 δισ. — Getty Oil

– Steven Hao — $5,8 δισ. — Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

– Penny Pritzker — $5,8 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

– Lynda Resnick — $5,8 δισ. — Γεωργία

– Stewart Resnick — $5,8 δισ. — Γεωργία

– Robert Rich, Jr. — $5,8 δισ. — Κατεψυγμένα τρόφιμα

– Gary Rollins & Οικογένεια — $5,8 δισ. — Καταπολέμηση παρασίτων

– Reinhold Schmieding — $5,8 δισ. — Ιατρικές συσκευές

– Eric Yuan & Οικογένεια — $5,8 δισ. — Zoom Video Communications

302. Bert Beveridge — $5,7 δισ. — Βότκα

– Michael Intrator — $5,7 δισ. — Τεχνολογία

– Ben Lamm — $5,7 δισ. — Βιοτεχνολογία

– Stephen Mandel, Jr. — $5,7 δισ. — Hedge funds

306. Steven Klinsky — $5,6 δισ. — Επενδύσεις

– Dan Kurzius — $5,6 δισ. — Email marketing

– Pablo Legorreta — $5,6 δισ. — Επενδύσεις

– Robert Low — $5,6 δισ. — Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

– Thomas Tull — $5,6 δισ. — Ταινίες, επενδύσεις

311. Andy Mills — $5,5 δισ. — Ιατρικά είδη

– Luke Nosek — $5,5 δισ. — Venture capital

– John Sall — $5,5 δισ. — Λογισμικό

– John A. Sobrato & Οικογένεια — $5,5 δισ. — Ακίνητα

315. Larry Gies — $5,4 δισ. — Private equity

– Ronald Lauder — $5,4 δισ. — Estee Lauder

– Ratmir Timashev — $5,4 δισ. — Λογισμικό

318. Paul Foster — $5,3 δισ. — Διύλιση πετρελαίου

– George Lucas — $5,3 δισ. — Star Wars

– Joe Mansueto — $5,3 δισ. — Έρευνα επενδύσεων

– Gwendolyn Sontheim Meyer — $5,3 δισ. — Cargill

– Phil Ruffin — $5,3 δισ. — Καζίνο, ακίνητα

– Dan Snyder — $5,3 δισ. — Washington Commanders

– Marc Stad — $5,3 δισ. — Venture capital

325. Catherine Commisso & Οικογένεια — $5,2 δισ. — Τηλεπικοινωνίες

– Scott Cook — $5,2 δισ. — Λογισμικό

– Daniel D’Aniello — $5,2 δισ. — Private equity

– Dagmar Dolby & Οικογένεια — $5,2 δισ. — Dolby Laboratories

– David Filo — $5,2 δισ. — Yahoo

– Thomas Hagen & Οικογένεια — $5,2 δισ. — Ασφάλειες

– Helen Johnson-Leipold — $5,2 δισ. — Προϊόντα καθαρισμού

– Gail Miller & Οικογένεια — $5,2 δισ. — Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων

– Mitchell Rales — $5,2 δισ. — Μεταποίηση, επενδύσεις

– Thomas Secunda — $5,2 δισ. — Bloomberg LP

– Jon Stryker — $5,2 δισ. — Ιατρικός εξοπλισμός

336. H. Fisk Johnson — $5,1 δισ. — Προϊόντα καθαρισμού

– S. Curtis Johnson — $5,1 δισ. — Προϊόντα καθαρισμού

– Marc Lore — $5,1 δισ. — Jet.com

– Winifred J. Marquart — $5,1 δισ. — Προϊόντα καθαρισμού

– Richard Schulze — $5,1 δισ. — Best Buy

– Mark Shoen — $5,1 δισ. — U-Haul

– Steven Udvar-Hazy — $5,1 δισ. — Μίσθωση αεροσκαφών

343. James Chambers — $5 δισ. — ΜΜΕ, αυτοκινητοβιομηχανία

– Ben Chestnut — $5 δισ. — Email marketing

– Todd Christopher — $5 δισ. — Προϊόντα περιποίησης μαλλιών

– Scott Kapnick — $5 δισ. — Private equity

– David MacNeil — $5 δισ. — Αξεσουάρ αυτοκινήτων

– Arturo Moreno — $5 δισ. — Διαφημιστικές πινακίδες, Los Angeles Angels

– Anthony Pritzker — $5 δισ. — Ξενοδοχεία, επενδύσεις

– Katharine Rayner — $5 δισ. — ΜΜΕ, αυτοκινητοβιομηχανία

– Margaretta Taylor — $5 δισ. — ΜΜΕ, αυτοκινητοβιομηχανία

– Byron Trott — $5 δισ. — Επενδύσεις

353. Jim Coulter — $4,9 δισ. — Private equity

– Robert Johnson & Οικογένεια — $4,9 δισ. — Johnson & Johnson, New York Jets

– John Middleton — $4,9 δισ. — Καπνικά προϊόντα

356. Abel Avellan — $4,8 δισ. — Τηλεπικοινωνίες

– Austen Cargill, II. — $4,8 δισ. — Cargill

– James Cargill, II. — $4,8 δισ. — Cargill

– Weili Dai — $4,8 δισ. — Ημιαγωγοί

– Hamilton James & Οικογένεια — $4,8 δισ. — Επενδύσεις

– Marianne Liebmann — $4,8 δισ. — Cargill

– C. Dean Metropoulos — $4,8 δισ. — Επενδύσεις

– Daniel Och — $4,8 δισ. — Hedge funds

– Rodger Riney & Οικογένεια — $4,8 δισ. — Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

– Donald Sterling — $4,8 δισ. — Ακίνητα

– Herbert Wertheim — $4,8 δισ. — Επενδύσεις

367. Wendy Abrams — $4,7 δισ. — Ιατρικά είδη

– Eleanor Butt Crook & Οικογένεια — $4,7 δισ. — Σούπερ μάρκετ

– Peter Gassner — $4,7 δισ. — Λογισμικό

– Jennifer Gilbert — $4,7 δισ. — Rocket Mortgage

– Reed Hastings — $4,7 δισ. — Netflix

– Michael Jordan — $4,7 δισ. — Charlotte Hornets, διαφημιστικές συμφωνίες

– Stewart Rahr — $4,7 δισ. — Διανομή φαρμάκων

– Don Vultaggio & Οικογένεια — $4,7 δισ. — Ποτά

375. Ray Davis — $4,6 δισ. — Αγωγοί

– Keith Dunleavy & Οικογένεια — $4,6 δισ. — Τεχνολογία υγείας, επενδύσεις

– Drayton McLane, Jr. — $4,6 δισ. — Walmart, logistics

– Bob Parsons — $4,6 δισ. — Web hosting

– Michael Saylor — $4,6 δισ. — Κρυπτονομίσματα

380. Sid Bass — $4,5 δισ. — Πετρέλαιο, επενδύσεις

– George Bishop — $4,5 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

– Sanjit Biswas — $4,5 δισ. — Συστήματα αισθητήρων

– Edward DeBartolo, Jr. — $4,5 δισ. — Εμπορικά κέντρα

– James Duff — $4,5 δισ. — Ελαστικά, διαφοροποιημένες δραστηριότητες

– Thomas Duff — $4,5 δισ. — Ελαστικά, διαφοροποιημένες δραστηριότητες

– Behdad Eghbali — $4,5 δισ. — Private equity

– José E. Feliciano — $4,5 δισ. — Private equity

– Amos Hostetter, Jr. — $4,5 δισ. — Καλωδιακή τηλεόραση

– Theodore Leonsis — $4,5 δισ. — Αθλητικές ομάδες

– David Rubenstein — $4,5 δισ. — Private equity

– Lynn Schusterman & Οικογένεια — $4,5 δισ. — Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επενδύσεις

– Thomas Siebel — $4,5 δισ. — Επιχειρηματικό λογισμικό

– Edward Stack & Οικογένεια — $4,5 δισ. — Dick’s Sporting Goods

– Daniel Sundheim — $4,5 δισ. — Hedge funds

– Carl Thoma — $4,5 δισ. — Private equity

396. John Bicket — $4,4 δισ. — Συστήματα αισθητήρων

– Jim Davis — $4,4 δισ. — Στελέχωση και προσλήψεις

– Daniel Loeb — $4,4 δισ. — Hedge funds

– E. Joe Shoen — $4,4 δισ. — U-Haul

– August Troendle — $4,4 δισ. — Φαρμακευτικές υπηρεσίες

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