Γιώργος Μαζωνάκης: Αναπάντητα ερωτήματα, διαψεύσεις, κενά στις καταθέσεις και ψηφιακά ευρήματα συνθέτουν το παζλ για τον θάνατο του τραγουδιστή

Takeaways by to pontiki AI Οι αρχές αναλύουν τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τις συσκευές των εμπλεκόμενων γιατρών, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν μια σειρά από κρίσιμες ενδείξεις συναγερμού που αγνοήθηκαν, καθώς και σημαντική καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, ενώ αναλύουν ανακτηθέν οπτικό υλικό που είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να αποσαφηνίσει τις επικοινωνίες των κατηγορουμένων και να επιβεβαιώσει αν υπήρξε προσπάθεια απόκρυψης των γεγονότων κατά τα κρίσιμα λεπτά της διαδικασίας.

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Με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ανάλυση τόσο του ιατρικού εξοπλισμού όσο και των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από το ζευγάρι των γιατρών επιχειρούν οι αρχές να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως προκύπτει, τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και φαίνεται να διαψεύδουν το ζευγάρι γιατρών.

Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ , «καίνε» τους γιατρούς για μια σειρά εγκληματικών λαθών.

Αναπάντητα ερωτήματα – Εξετάζεται αν χορηγήθηκε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του. Συγκεκριμένα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που αν αποδειχθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται, θα σημαίνει ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία μέθης χωρίς την παρουσία και παραμονή αναισθησιολόγου, κάτι που επίσης είναι απαγορευτικό και θα παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤNews, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έδειξε με χρονική σειρά τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όμως φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα κενά, τα οποία οι Αρχές ελπίζουν ότι θα απαντηθούν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να ενωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως τράβηξε φωτογραφίες τον τραγουδιστή στις 14:45 και εκείνη είναι η επίμαχη στιγμή. Από τα αποτελέσματα της άρσης οι αρχές ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Έστειλε τις φωτογραφίες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο; Πιθανόν στο σύζυγό της; Για αυτό επέστρεψε εσπευσμένα;

Ακολούθησε και άλλη επικοινωνία μεταξύ των δύο; Είτε από μηνύματα είτε τηλεφωνική;

Με ποιον άλλον πιθανά να επικοινώνησε τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος;

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 15:25 που χτύπησε ο συναγερμός στο μηχάνημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά στο επίκεντρο των Αρχών είναι τι γίνεται στο παράθυρο μεταξύ 14:45 – 15:25.

Τα alarm από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που αγνόησε η γιατρός

Οι έμπειροι αξιωματικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έχουν ήδη συντάξει μακροσκελή έκθεση με στοιχεία που έχουν προκύψει από την έως τώρα εξέταση των πειστηρίων και έχουν αποσταλεί στον ανακριτή.

Στο πόρισμα περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η λειτουργία του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα, στις 14:14 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκινά να λειτουργεί.

Στις 14:25 χτυπάει το πρώτο διπλό alarm που ειδοποιεί ότι ο ασθενής έχει ανεβασμένη πίεση και εμφανίζει συμπτώματα θρόμβωσης.

Η γιατρός προσπερνάει την ένδειξη και στις 14:37 ξεκινάει την πλασμαφαίρεση και ανταλλαγή αίματος.

Στις 15:22 έως τις 15:27 χτυπάει ξανά alarm και το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, δηλαδή να μεταφέρει αίμα.

Στις 15:45 το τρίτο κατά σειρά alarm αυτή τη φορά ειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καρδιακός παλμός.

Η γιατρός για ακόμη μια φορά κάνει επανεκκίνηση, η οποία κρατάει δέκατα του δευτερολέπτου καθώς δεν υπάρχει καρδιακός παλμός. Τελικά και στις 16:11 πραγματοποιείται η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Πώς ανακτήθηκαν οι φωτογραφίες και το βίντεο από το κινητό της Γάκα

Οι αστυνομικές αρχές φέρεται να κατάφεραν να ανακτήσουν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το οποίο τράβηξε η γιατρός και τα οποία διέγραψε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο πριν δώσει την πρώτη της κατάθεση στις αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα χρειαστεί ιατροδικαστής προκειμένου να δει τις φωτογραφίες για να διαπιστώσει αν ήταν εν ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον παραλήπτη του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού.

Η πρώτη φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί στις 14:43, ενώ η δεύτερη περίπου δύο λεπτά αργότερα. Στο οπτικό υλικό ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Μία από τις φωτογραφίες φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει αποσταλεί σε άλλο πρόσωπο. Ο παραλήπτης δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί και αναμένεται να προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον σύζυγο της γιατρού.

Κινήσεις πανικού «δείχνει» η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, από τα πρώτα στοιχεία της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου των δύο κινητών των κατηγορουμένων γιατρών, διαπιστώνεται ότι για σχεδόν δύο ώρες δεν είχαν καμία δραστηριότητα στις συσκευές τους, κάτι που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δείχνει τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν κατά την εξέταση των φίλτρων του μηχανήματος που έχουν κατασχεθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων που σε συνδυασμό με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, που θα αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις που έγιναν αυτά τα 49 κρίσιμα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες.

Τι μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, στις 15:23 ακούστηκε ο συναγερμός του μηχανήματος, ενώ οι δύο γιατροί φέρεται να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν ζητήθηκε άμεσα βοήθεια από άλλο εργαζόμενο της «κλινικής» ούτε κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η κλήση στο 166 φέρεται να έγινε στις 16:23, περίπου μία ώρα μετά τον συναγερμό που καταγράφηκε στο μηχάνημα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στην κλινική στις 16:26.

Οι διασώστες φέρεται να διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και σφυγμό, ενώ ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος.

Το χρονικό αυτό διάστημα, από την εμφάνιση των κρίσιμων ενδείξεων έως την κλήση του ΕΚΑΒ, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές και συνδέεται με το σκεπτικό βάσει του οποίου αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον ασθενή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η άφιξη σημειώθηκε περίπου στις 13:55.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει η γραμματέας του ιατρείου, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, ο ασθενής εισήλθε μαζί με τη γιατρό σε δωμάτιο του ιατρείου.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ στις 14:37 ξεκίνησε η διαδικασία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, καταγράφονται κρίσιμες μεταβολές στη λειτουργία του μηχανήματος και, λίγο αργότερα, η διαδικασία φέρεται να διακόπτεται.

Τα ψηφιακά ευρήματα διαψεύδουν τους γιατρούς

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο κατηγορουμένων.

Ο ιδιοκτήτης της «κλινικής» φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διαδικασία και ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση του ασθενούς μετά τις 16:00. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο μάρτυρες υπεράσπισης που πρότεινε ο ίδιος, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης, φέρεται να υποστήριξαν ότι ενημερώθηκε για την έκτακτη κατάσταση μετά τις 16:00.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να διενήργησε τη διαδικασία, αναμένεται να υποστηρίξει ότι πανικοβλήθηκε μπροστά στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και για τον λόγο αυτό καθυστέρησε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά στοιχεία σε συνδυασμό με τα δεδομένα του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη και πότε.

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