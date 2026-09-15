Σκάνδαλο υποκλοπών: Νέες βολές από τον Ντίλιαν – «Θα αποδείξει σύντομα ότι δούλευε για την ΕΥΠ», λέει ο Κεσσές 

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Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές εκτίμησε ότι ο Ταλ Ντίλιαν θα εισφέρει στοιχεία που θα αποδείξουν ότι η Intellexa δρούσε κατ’ εντολή της ΕΥΠ.

Στο αρχείο η έρευνα για το μαύρο βαν

Με απόφαση της η Ανεξάρτητη Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου έβαλε στο αρχείο την έρευνα σε βάρος του Ισραηλινού απόστρατου για το «μαύρο βάν» που κυκλοφορούσε στη Λάρνακα και υπέκλεπτε συνομιλίες. «Το 2020 και το 2021 στην Κύπρο ήταν εγγεγραμμένες 32 εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνολογία παρακολούθησης. Στοιχείο που βάζει την Κύπρο στο παγκόσμιο top-5», τόνισε μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών.

«Η εταιρεία του κ. Ντίλιαν ομολόγησε και συμβιβάστηκε με την τοπική εισαγγελία, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί μια συμβολική χρηματική ποινή 76.000 ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο του επέβαλε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, σχεδόν ένα εκατομμύριο, για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Ντίλιαν μετέφερε την κύρια δραστηριότητά του από την Κύπρο στην Ελλάδα το 2020»,πρόσθεσε.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές επισήμανε ότι μετά τον συμβιβασμό του με τις κυπριακές αρχές ο Ταλ Ντίλιαν μετέφερε την έδρα της εταιρείας του στην Ελλάδα. «Την ίδια μέρα που συμβιβαζόταν με την κυπριακή κυβέρνηση, την ίδια μέρα είχε φροντίσει και η ελληνική κυβέρνηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και είχε εξασφαλίσει την αυθημερόν άδεια εξαγωγής στο Σουδάν και μάλιστα η εξαγωγή έγινε από την Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακας».

Πριν τον Δεκεμβρη στο δικαστήριο με στοιχεία

O δικηγόρος εκτίμησε ότι ο Ταλ Ντίλιαν «πολύ σύντομα θα αποδείξει» ότι συνεργάστηκε με την ΕΥΠ και προμήθευσε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Άφησε δε ανοικτό το ενδεχόμενο τα όποια στοιχεία να δουν το φως της δημοσιότητας πριν τις 8 Δεκεμβρίου: «Εκτιμώ ότι πολύ νωρίτερα θα φροντίσει να πάει σε ένα δικαστήριο, στο οποίο θα αποφασίσει αν λειτούργησε μόνος του ή αν λειτούργησε κατ’ εντολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Για τη μήνυση που κατέθεσε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για άλλη μια καταγγελία, αλλά για «μια καταγγελία ενός στελέχους που υπηρετούσε τότε σε κρίσιμο πόστο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπηρετεί και τώρα […] Όταν έρχεται η αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα κατασκοπείας και καταγγέλλει μέσω του υπαλλήλου της ότι έπεσε θύμα κατασκοπείας, νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη περίσκεψη και επιμέλεια να ασχοληθεί πλέον η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Ο δικηγόρος κλείνοντας κάλεσε τις δικαστικές αρχές να κάνουν απλά τη δουλειά τους. «Αναζητείται μία θαρραλέα εισαγγελική αρχή, η οποία θα κάνει απλά τη δουλειά της. Και όταν λέω θα κάνει απλά τη δουλειά της, μόνο καταθέσεις να έπαιρνε, μόνο να έψαχνε τα κινητά τηλέφωνα, μόνο να αναζητούσε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν αποσπαστεί, θα ήμασταν πολύ κοντά στην ανεύρεση της αλήθειας».

Νέες βολές από τον Ταλ Ντίλιαν

Ο Ταλ Ντίλιαν χαιρέτισε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου. «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μια σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος. Οι καταγγελίες που αφορούσαν την υπόθεση του λεγόμενου “μαύρου βαν” διερευνήθηκαν εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε με έξι χρόνια. Το ζήτημα επανεξετάστηκε πρόσφατα, σε ανεξάρτητη βάση, από μια έγκριτη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ακριβώς επειδή τα επίμαχα ζητήματα είχαν ήδη εξεταστεί δεόντως», είπε στον Alpha Κύπρου.

«Χαιρετίζω και σέβομαι τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά. Άλλωστε, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε ένα αφήγημα και στα πραγματικά περιστατικά που κρύβονται πίσω από αυτό. Η επανάληψη δεν συνιστά απόδειξη, και οι πολιτικές ή επικοινωνιακές πιέσεις δεν μπορούν να μεταβάλουν τα πραγματικά δεδομένα», πρόσθεσε.

Αφήνοντας αιχμές κατά των ελληνικών αρχών έκανε λόγο για αφήγημα που θα αποδειχθεί πως δεν συνάδει με την αλήθεια. «Για μένα, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων. Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν».

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